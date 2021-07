Audi Q3 Sportback plug-in: stile ed efficienza

La carrozzeria Sportback è tra le più apprezzate per la gamma Suv di Audi. Perché alla praticità e alla presenza del Suv, unisce l’eleganze e l’aspetto piacevole di una coupé. Certamente, non si può parlare di un vero stile sportivo, però il risultato, è davvero molto convincente. Q3 Sportback ha così tutte le caratteristiche per conquistare un ampio pubblico: è un Suv, su carrozzeria coupé e con dimensioni compatte. La versione 45 TFSI identifica il modulo ibrido plug-in, una novità che ha mostrato buon dinamismo ed efficienza. Il prezzo di listino parte da 50.900 euro.

L’aspetto non si differenzia in nulla rispetto al resto della gamma Q3 Sportback. Riprende ogni elemento, senza andarlo a modificare o evolvere. Le considerazioni più interessanti riguardano lo schema propulsivo: sotto il cofano è presente un motore turbo benzina 1.4 litri in grado di erogare 150 Cv e 250 Nm di coppia massima; a esso, Audi ha abbinato un propulsore elettrico da 116 Cv e 330 Nm di coppia massima. La potenza di sistema raggiunge così la soglia dei 245 Cv per 400 Nm di coppia. Valori interessanti che si traducono in prestazioni brillanti.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 7,3 secondi mentre la velocità massima è di 210 km/h (autolimitata). Su strada, Q3 Sportback ha mostrato di possedere buon dinamismo nonostante il peso superi i 1.700 kg: si muove con agilità e disinvoltura in città, dove l’immediatezza del motore elettrico assicura strappi vigorosi e sorpassi in sicurezza. Ottima anche la calibrazione dello sterzo, non è troppo pesante e quindi consente di manovrare l’auto senza troppe difficoltà, ma non è neppure troppo leggero non ingannando sulle dimensioni della vettura.

Sui tratti a scorrimento veloce il comfort è di primo livello: l’ambiente è molto ben rifinito e l’insonorizzazione è davvero molto buona. L’abitacolo è organizzato in modo ergonomico e razionale, in pieno stile Audi. Il sistema di intrattenimento di bordo è su schermo da 10,1″: sempre chiaro e ricco di informazioni, ha grafiche accattivanti, ben leggibili ed è connesso alla rete internet. Non manca ovviamente la compatibilità con Apple Car Play e Android Auto. Nel segmento, è difficile trovare un sistema di pari complessità ed efficacia.

Sempre gradevole il quadro strumenti interamente digitale Audi Virtual Cockpit su schermo da 12,3″: personalizzabile, permette di mantenere sotto controllo le informazioni relative a navigazione e parametri della vettura senza distrarsi dalle fasi di guida. Di buon livello tutti i rivestimenti per sedili e plancia, realizzati con tessuti e materiali di qualità. Nel complesso, l’ambiente interno appaga e soddisfa. La guida non richiede troppo impegno ed è particolarmente intuitiva: si tratta di una vettura pensata per un utilizzo quotidiano e familiare.

Il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 13 kWh: se carica, assicura una percorrenza introno ai 35/40 km nel misto. Un valore da ridimensionare qualora si decidesse di utilizzare l’energia elettrica sui tratti a scorrimento veloce (Q3 raggiunge i 140 km/h in questa modalità). In città, per contro, si riescono a percorrere anche 50 km con una carica. In condizioni ottimale, e con batteria carica, il consumo medio registrato sul computer di bordo di Audi Q3 Sportback è stato di circa 16 km/l.

Viaggiando in città con batteria carica, si riesce a soddisfare praticamente ogni esigenza quotidiana senza mai innescare il motore a benzina, affrontando un percorso misto con batteria carica, si ha la possibilità di utilizzare i programmi di guida per scegliere quanto far intervenire il motore elettrico, in modo da preservare, a esempio, la carica residua. A batteria scarica, il dato sui consumi risente in modo sensibile, andando inevitabilmente a peggiorare la media. In autostrada, in queste condizioni, è difficile riuscire a percorrere più di 14 km con un litro di benzina.