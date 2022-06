Appetibile economicamente, comoda e con una dotazione di serie completa. La MG ZS punta tutto sul rapporto qualità-prezzo e sui consumi ridotti per farsi notare nell’affollatissima categoria delle SUV compatte. Il celebre marchio d’Oltremanica torna alla ribalta sul mercato italiano e lo fa scommettendo sul rapporto qualità-prezzo. L’asso nella manica del costruttore inglese che ora parla mandarino (il proprietario è il gruppo cinese SAIC), è la crossover MG ZS. La vettura ha un aspetto muscoloso, caratterizzato da importanti nervature e da linee morbide che sottolineano il look robusto del SUV anglo-cinese, così come prevede lo stile oggi in tendenza nella categoria.

La MG ZS ha un prezzo di listino estremamente competitivo, per essere appetibile anche a tutti coloro che sono più attenti alle spese. Infatti, dopo il suo arrivo nella sola variante a batteria, ora la gamma del SUV compatto si amplia anche per chi non vuol elettrificarsi: è disponibile il 1.5 aspirato da 106 cavalli a cinque marce, a cui si aggiunge il tre cilindri 1.0 turbo-benzina da 111 cavalli. E se i dati tecnici non fanno emozionare, è sicuramente il portafoglio a fare la differenza: il 1,5 litri ha un prezzo da 13.950 euro, mentre il più potente tricilindrico è in vendita a partire da 19.990 euro.

Quella che abbiamo provato è il 1.0 turbo benzina da 111 cavalli che sicuramente non impressiona per le prestazioni, ma riuscire ad offrire una vettura di questo tipo e con questa dotazione al giorno d’oggi è da premiare. I consumi risultano nella media arrivando a quota 6.8 l/100km nella nostra prova che ha compreso una percorrenza urbana, extraurbana ed autostradale.

Versatile e maneggevole, la MG ZS si dimostra a proprio agio nell’ambiente urbano, mentre il suo habitat naturale sono i lunghi viaggi in autostrada; spiccano il comfort a bordo e i consumi contenuti che la trasformano in una vera “macina chilometri”. L’abitacolo offre ampi spazi ed è ben accessoriato: caratteristiche imprescindibili per le auto da famiglia. La seduta del conducente è comoda e rialzata, e con un prezzo così appetibile sorprende la completezza della dotazione di bordo. Troviamo il cruscotto digitale a due quadranti e lo schermo touch a colori da 10,1 pollici per l’infotainment che offre di serie la radio Dab, il bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto, le prese Aux e Usb, il navigatore e la telecamera a 360° (per l’allestimento Luxury, il più premium).

Il sistema di navigazione richiederebbe invece un aggiornamento, pecca solo per la reattività nella risposta che allunga così i tempi di inserimento dell’indirizzo. Inoltre le grafiche risultano poco curate, un aspetto che pur essendo quasi solamente soggettivo riteniamo comunque doveroso dover riportare. Passando alla qualità, la scelta dei materiali e l’accoppiamento tra i pannelli sono buoni anche se alcune plastiche della plancia e delle porte sono rigide.

In linea con le concorrenti la MG ZS è lunga 432 centimetri, larga 181 e alta 162. La capacità di carico del bagagliaio è di 448 litri (1375 con le sedute posteriori abbattute), che ne fa quindi un modello versatile e adatto a più utilizzi. Gli allestimenti disponibili sono due, il Comfort e il Luxury, solo quest’ultima versione prevede il tricilindrico turbo, disponibile sia con trasmissione manuale a 6 marce che automatica (per 1.000 euro in più). La dotazione di serie del pacchetto Luxury è completa e comprende fari con anabbaglianti a led, i sensori di parcheggio posteriori con la telecamera a 360°, il tetto panoramico, il cruscotto digitale, il navigatore e i cerchi in lega di 17”, a cui si aggiunge il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi. Ultima nota, sicuramente positiva (oltre al prezzo) è la copertura che offre la MG sulla ZS: son ben 7 gli anni di garanzia (o al raggiungimento dei 150 mila chilometri) su tutte le versioni.

Come accennato, il prezzo di MG ZS è di rispettivamente 13.950 euro per il modello da 1,5 litri e 19.990 euro per il tricilindrico turbo-benzina. Inoltre, grazie alla partnership con la banca Santander, è possibile accendere un finanziamento con tre profili distinti: “Flex” che abbina a 3 anni di finanziamento la scelta se riscattare la vettura al termine del periodo o rifinanziarla per altri quattro anni. “Go”, che consente fino a 36 mesi per decidere se riscattare, restituire o cambiare la vettura e poi, infine, la forma più classica “Easy” con finanziamento completo di 84 mesi. Sebbene MG sia un ritorno quasi inaspettato sul mercato, tutti i modelli sono configurabili sul sito ufficiale ed è disponibile una fitta rete di concessionari già attivi sul territorio. Per ora la maggior parte dei dealer è distribuito al nord, ma l’obiettivo è quello di arrivare a 40 punti vendita entro la fine dell’anno su tutto il territorio nazionale.

In conclusone MG ZS è una vettura completa ed appetibile ad una clientela che si trova spiazzata vedendo i prezzi delle autovetture lievitare a dismisura; con questa non rimarrete delusi e nonostante alcune lacune si presenta come una validissima proposta per una famiglia.