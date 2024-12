Qual è la differenza tra ibrido plug-in e range extender?

Nell'era della transizione energetica, i veicoli ibridi rappresentano una soluzione intermedia tra i motori a combustione interna e l’elettrico puro. Tuttavia, non tutti gli ibridi sono uguali. Tra le varianti principali troviamo l’ibrido plug-in (PHEV) e l’ibrido con range extender (REX). Sebbene entrambi utilizzino un motore elettrico e uno termico, il loro funzionamento e scopo differiscono significativamente.

Ibrido Plug-in (PHEV)

Un veicolo ibrido plug-in è dotato di un motore elettrico alimentato da una batteria ricaricabile tramite una presa di corrente o una stazione di ricarica, e un motore termico (benzina o diesel) che funge da supporto al motore elettrico o entra in funzione quando la batteria è scarica.

La batteria di un PHEV è più grande rispetto a quella di un ibrido tradizionale, permettendo una percorrenza in modalità completamente elettrica di solito tra i 40 e i 70(ormai anche 100) chilometri, a seconda del modello. Una volta esaurita la carica elettrica, il motore termico interviene per garantire un’autonomia estesa.

Tra i vantaggi, offre maggiore flessibilità, consentendo viaggi a zero emissioni nei centri urbani e percorrenze lunghe grazie al motore termico. Inoltre, è ricaricabile da fonti esterne, ideale per chi ha accesso a una stazione di ricarica domestica o pubblica. Tuttavia, presenta alcuni svantaggi: il peso è maggiore a causa della batteria più grande, e i consumi possono risultare elevati se il veicolo viene usato prevalentemente in modalità termica senza ricaricare la batteria.

Ibrido con Range Extender (REX)

Un veicolo ibrido con range extender è tecnicamente un’auto elettrica dotata di un motore elettrico principale, che è l’unico a muovere le ruote, e un piccolo motore termico, che non contribuisce alla trazione ma serve esclusivamente a ricaricare la batteria quando si esaurisce.

Il motore termico in un REX è una sorta di generatore: entra in funzione solo quando la batteria si avvicina al livello di esaurimento, fornendo energia per estendere l’autonomia del motore elettrico. Questo significa che l’esperienza di guida resta completamente elettrica.

Tra i vantaggi, garantisce un’esperienza di guida puramente elettrica, con il supporto del motore termico per ridurre l’ansia da autonomia, e consuma poco carburante, dato che il motore termico funziona solo come generatore. Tuttavia, presenta svantaggi come una minor potenza del motore termico, che può limitare l’efficacia nelle lunghe percorrenze, e una maggiore complessità tecnica, che potrebbe tradursi in costi più elevati per manutenzione e acquisto.

A chi sono adatti?

L’ibrido plug-in è ideale per chi desidera un’auto polivalente, utilizzabile sia per brevi tragitti quotidiani in modalità elettrica sia per viaggi lunghi grazie al motore termico. L’ibrido con range extender si rivolge invece a chi predilige la guida elettrica, ma ha bisogno di una soluzione per affrontare occasionalmente viaggi oltre l’autonomia della batteria.

La scelta tra un ibrido plug-in e un ibrido con range extender dipende dallo stile di vita e dalle necessità personali. Entrambi rappresentano una soluzione interessante per ridurre le emissioni, ma offrono esperienze di utilizzo differenti: il plug-in è più versatile, mentre il range extender è più vicino a un veicolo elettrico puro.