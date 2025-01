Qual è l'auto più venduta in Europa nel 2024?

La Dacia Sandero è stata l'auto più venduta in Europa nel 2024, con 268.101 unità immatricolate, segnando un aumento del 14% rispetto all'anno precedente. I dati di JATO Dynamics mostrano che le immatricolazioni totali in Europa sono cresciute dello 0,9% nel 2024, raggiungendo 12,91 milioni di nuove auto.

Il successo della Sandero rappresenta un traguardo storico per Dacia, che per la prima volta dal suo rilancio nel 2004 piazza un suo modello in testa alle classifiche di vendita europee. La popolarità di questa vettura è dovuta principalmente al suo prezzo accessibile e al design moderno, che l'hanno resa una scelta appetibile per molti consumatori.

Al secondo posto si è classificata la Renault Clio con 216.317 unità (+7%), seguita dalla Volkswagen Golf con 215.715 unità (+17%). La Tesla Model Y, nonostante un calo del 17% (forse dovuto all'attesa per la nuova Juniper), si conferma l'auto elettrica più venduta in Europa con 209.214 immatricolazioni.

I dati evidenziano alcune tendenze chiave nel mercato automobilistico europeo: la crescita delle auto ibride ha compensato il calo di vendite di veicoli elettrici, ibridi plug-in e con motore a combustione tradizionale; i SUV compatti continuano ad essere molto richiesti, con modelli come Volkswagen T-Roc e Toyota Yaris Cross nella top 10; le auto del gruppo Stellantis mantengono posizioni di rilievo, con Peugeot 208 al sesto posto.

Nel segmento delle auto elettriche, Tesla mantiene la leadership con Model Y e Model 3 ai primi due posti. Da segnalare l'ottima performance della nuova Volvo EX30, terza con 78.032 unità immatricolate. Skoda Enyaq e Volkswagen ID.4 completano la top 5 delle BEV più vendute.

Interessante notare come alcuni modelli abbiano registrato significativi aumenti di quota di mercato: la Jeep Avenger ha quasi raddoppiato i volumi, passando da 40.800 a 78.900 unità; la Volvo EX30 ha conquistato lo 0,6% del mercato nel suo primo anno: la Volkswagen Golf ha incrementato la sua quota dello 0,23%.

Questi dati mostrano un mercato in lenta ripresa dopo anni difficili, con una crescente diversificazione dell'offerta tra motorizzazioni tradizionali, ibride ed elettriche. La competizione tra i costruttori si fa sempre più serrata, con nuovi player che si affacciano con successo sul mercato europeo.