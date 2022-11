Fiat 500e è una delle auto elettriche di maggior successo in Italia, con quasi 5000 consegne in Italia tra gennaio e agosto, ma quanto costa possederne una e utilizzarla come auto per gli spostamenti quotidiani? In questo articolo andremo ad analizzare i principali costi di gestione di questo modello specifico cercando di fare una panoramica quanto più completa possibile dei costi di gestione di Fiat 500e, che ricordiamo è proposta in Italia a un prezzo che parte da 29.950 €.

Prima di lanciarci in cifre e conti, scopriamo però un po’ meglio cosa si nasconde sotto alla carrozzeria della Fiat 500e nella sua versione di ingresso: il motore elettrico installato è da 70 kW ed è in grado di erogare 95 cavalli di potenza massima con trazione integrale, e il tutto è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 23,8 kWh. Si tratta di una batteria molto piccola per gli standard delle auto elettriche attuali, e ovviamente questo si traduce in un’autonomia dichiarata sul ciclo WLTP di 190 km, che possono diventare quasi 260 km nel ciclo urbano. Per quanto riguarda la ricarica, l’auto accetta fino a 50 kW di corrente continua, o 11 kW in corrente alternata e viste le ridotte dimensioni della batteria i tempi di ricarica sono molto contenuti.

Bollo

Trattandosi di un’auto 100% elettrica, Fiat 500e non paga il bollo in 18 regioni italiane su 20 per i primi 5 anni dall’immatricolazione. Dal 6° anno in poi la tassa annuale viene ridotta del 75%, diventando quindi 1/4 di quello che sarebbe normalmente; diversa la storia per chi risiede in Lombardia o in Piemonte, perché in questo caso il bollo sarà gratuito per sempre – o almeno finché non verrà cambiata la norma che lo prevede.

Pneumatici

Nella sua versione di ingresso, Fiat 500e è proposta con cerchi in acciaio da 15 pollici con pneumatici che misurano 185/65: in questa taglia si parte da pneumatici entry level come i Nankang Econext NA1 disponibili online a circa 55 euro a gomma – per un treno completo quindi il prezzo sarebbe di 220 € più il montaggio, mentre se ci si vuole affidare a marchi più blasonati le cifre aumentano ma non in maniera drastica. Si possono acquistare delle Continental Conti-EcoContact 3 a circa 70 euro a gomma – che porta il totale a 280 € più il montaggio per un treno completo.

Non mancano anche le proposte di gomme invernali: le cifre di ingresso non cambiano molto, ad esempio troviamo delle Hankook Winter I-Cept Rs3 a 59 € per gomma (totale treno 236 € più il montaggio), ma volendo si può optare per soluzioni molto più raffinate come le Michelin X-Ice Snow proposte a 107 € a gomma, per un totale che sale a ben 428 € più il montaggio.

Ricarica

Arriviamo al punto cruciale di tutta questa analisi, il costo della ricarica della batteria: oggi come oggi sta diventando sempre più difficile fare stime accurate sui costi di ricarica, visti i continui aumenti sul costo dell’energia.

Se non si beneficia di particolari convenzioni o accordi presi in fase di acquisto dell’auto, oggi come oggi un prezzo medio a una colonnina pubblica è di 0,58 € al kWh e ciò significa che per fare il pieno di energia a una 500e con batteria da 23,8 kWh si arrivano a spendere al massimo 14 €, mentre con la ricarica casalinga la cifra può scendere sensibilmente a seconda del contratto di fornitura.

Per quanto riguarda i consumi, Fiat dichiara un consumo medio di 13 kWh per percorrere 100 km sul ciclo misto WLTP: ipotizzando una percorrenza annuale di 10.000 km saranno quindi necessari 1300 kWh di potenza, che alla tariffa di 0,58 € al kWh sono pari a 754 € all’anno.

Assicurazione

Qui i calcoli si fanno davvero complicati, dato che il costo assicurativo può variare anche in modo evidente in base alla posizione geografica e ad altri fattori che le compagnie assicurative tengono da conto per calcolare i loro premi. Abbiamo utilizzato un famoso portale di preventivi assicurativi e, inserendo dati relativi alla città di Milano abbiamo ottenuto preventivi che partono da 275 € annui per la sola copertura RCA, mentre selezionando la garanzia aggiuntiva della Kasko in caso di collisione la cifra è più che raddoppiata e arriva a sfiorare i 600 € annui.

Queste cifre, come anticipato, sono puramente indicative e possono variare in modo evidente tra una regione e l’altra.

Manutenzione

Si fa sempre un gran parlare delle auto elettriche e della scarsa manutenzione di cui necessitano per lavorare al meglio: da una parte questa affermazione è certamente vera, dato che i powertrain elettrici hanno molte meno parti in movimento e sono quindi soggetti a una minore usura rispetto ai motori endotermici, ma quantificare il risparmio non è sempre facile. Fiat, sul suo sito ufficiale, afferma che la manutenzione della sua 500e può costare fino al 35% in meno rispetto a un’auto equivalente con motore a combustione, ma alcuni interventi sono inevitabili: si pensi al liquido dei freni o alla batteria a 12V che si occupa dell’accensione del sistema, questi interventi non possono essere completamente evitati anche se l’auto è 100% elettrica.

Inoltre, per qualunque problema dovesse verificarsi in merito al funzionamento o allo stato di salute della batteria, Fiat offre una garanzia di 8 anni o 160.000 km sul pacco batterie.

Revisione

Da non dimenticare anche il costo della revisione, fisso e calmierato per tutti. Le auto elettriche non sono esenti dalla revisione, con la prima da effettuare dopo 4 anni dalla immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Da effettuare con cadenza regolare come indicato sulla propria carta di circolazione, il costo della revisione è di 66,88 € nelle officine autorizzate o i 45 € presso la motorizzazione civile.