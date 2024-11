Questa è la nuova Audi Q5 Sportback

Audi ha presentato l'importante restyling della Q5 Sportback, la versione coupé del suo SUV più venduto a livello globale. Il nuovo modello sarà disponibile in prevendita da dicembre, con consegne previste per la primavera 2024 e prezzi a partire da 54.800 euro in Germania.

La rinnovata Q5 Sportback mantiene la caratteristica silhouette sportiva con tetto spiovente, ma introduce diverse novità nel design, nelle dotazioni e nelle motorizzazioni. Gli esterni replicano le modifiche stilistiche già viste sulla Q5 standard, inclusi i nuovi gruppi ottici posteriori OLED con grafiche variabili. All'interno spicca la plancia completamente ridisegnata con un nuovo sistema di infotainment e l'aggiunta di uno schermo dedicato per il passeggero.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Al lancio, la gamma motori comprenderà versioni benzina e diesel, tutte elettrificate con tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Questo sistema ibrido leggero include un'unità elettrica da 24 CV integrata nella trasmissione, abbinata a una batteria al litio da 1,7 kWh. La motorizzazione entry-level è rappresentata dal 2.0 TSI benzina da 204 CV, disponibile sia a trazione anteriore che integrale. Per gli amanti delle prestazioni, la SQ5 Sportback offre un potente V6 3.0 da 367 CV e 550 Nm di coppia.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Più avanti arriveranno anche versioni ibride plug-in con potenze fino a 367 CV e un'autonomia elettrica superiore agli 80 km. Nonostante la linea più filante, la Q5 Sportback mantiene una buona capacità di carico. Il bagagliaio offre 515 litri con i sedili in uso, espandibili fino a 1.415 litri abbattendo il divanetto posteriore. Questi valori sono solo leggermente inferiori rispetto alla versione standard della Q5. La nuova Audi Q5 Sportback si propone quindi come una valida alternativa per chi cerca un SUV dal look sportivo senza rinunciare a praticità e tecnologia. Le nuove motorizzazioni ibride promettono inoltre di coniugare prestazioni e efficienza, in linea con le crescenti esigenze di sostenibilità del mercato automobilistico.

È interessante notare come questa vettura incarni la filosofia di design Audi chiamata "Vorsprung durch Technik" (progresso attraverso la tecnologia). L'uso di luci OLED configurabili, ad esempio, non è solo un vezzo estetico, ma rappresenta un passo avanti nella sicurezza stradale, permettendo una migliore visibilità e comunicazione con gli altri veicoli. L'adozione di motori ibridi sulla Q5 Sportback riflette la crescente attenzione di Audi verso la sostenibilità.