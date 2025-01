Questa nave può trasportare 9.200 auto elettriche

La BYD Shenzen, la più grande nave portauto al mondo con una capacità di 9.200 veicoli, ha ufficialmente lasciato il cantiere navale. Il colosso cinese dei veicoli elettrici BYD espande così la sua flotta per potenziare l'esportazione a livello globale.

Questa mossa strategica arriva dopo un 2024 record per BYD, che ha venduto 4,25 milioni di veicoli a nuova energia (NEV), tra cui auto elettriche e ibride plug-in, con un aumento del 40% rispetto all'anno precedente. L'azienda punta ora ad aumentare ulteriormente la sua quota di mercato internazionale nel 2025. La BYD Shenzen è la quarta nave ro-ro (roll-on/roll-off) lanciata dall'azienda dall'inizio del 2024, segnalando una rapida espansione della capacità logistica. Le prime tre navi, con capacità fino a 7.000 veicoli ciascuna, sono già operative su rotte verso l'Europa e il Sud America.

Secondo quanto riportato, la nuova ammiraglia è dotata di innovative batterie a scatola BYD e generatori a cinghia sull'albero, tecnologie che ne aumentano l'efficienza energetica. Il nome della nave omaggia la città natale dell'azienda, simboleggiando il legame con le proprie radici mentre si proietta verso mercati globali.

BYD è già presente in 100 paesi e regioni nel mondo, ma il 2025 si preannuncia come un anno di ulteriore crescita. Nel 2024 l'azienda ha superato Tesla di circa 4.500 unità, diventando il maggior produttore mondiale di veicoli elettrici con oltre 1,77 milioni di unità prodotte.

La strategia di espansione di BYD sta mettendo sotto pressione i produttori tradizionali. In Giappone, mercato storicamente dominato dai marchi nazionali, BYD ha venduto più auto elettriche di Toyota nel 2024. L'ingresso in Corea del Sud, con un modello elettrico dal prezzo competitivo di circa 20.000 dollari, sfida direttamente giganti come Hyundai sul loro terreno.

In risposta a questa avanzata, aziende come Nissan e Honda stanno unendo le forze nel settore dei veicoli elettrici. In Thailandia, denominata la "Detroit dell'Asia", la quota di mercato dei produttori giapponesi è scesa dal 90% al 76% negli ultimi due anni, proprio a causa della crescente presenza di BYD. Con il lancio di nuovi modelli previsto in Messico, Brasile, Europa, Singapore e molte altre regioni nel corso dell'anno, BYD si posiziona per una crescita ancora più significativa nel 2025, consolidando la sua posizione di leader globale nel settore dei veicoli elettrici.