Questa nuova elettrica costa meno di 10mila euro e scuote l'intero settore

Il principale produttore di veicoli elettrici BYD ha sconvolto l'industria con il lancio della nuova Seagull (conosciuta anche come Dolphin Mini all'estero), con dei prezzi di partenza incredibilmente bassi che partono da $9.700.

Nonostante questo nuovo veicolo elettrico BYD, soprannominato simpaticamente "mini Lamborghini" per via del suo background, non sia attualmente disponibile negli Stati Uniti, le case automobilistiche americane stanno seguendo con attenzione questa mossa.

La Seagull è stata soprannominata "mini Lamborghini" poiché il design è stato guidato dall'ex designer Lamborghini Wolfgang Egger.

Dotata delle batterie Blade di BYD, questa nuova EV è disponibile in due versioni: una con batteria da 30,08 kWh e un'autonomia di circa 305 km, e un'altra con batteria da 38,88 kWh e un'autonomia che arriva fino a 405 km. Inoltre, può caricarsi dal 30% all'80% in soli 30 minuti.

L'interno del veicolo, nonostante il prezzo conveniente, presenta uno schermo centrale rotante da 10,1" e un design minimale, ma elegante. L'aspetto che ha sorpreso di più le case automobilistiche occidentali, però, è che, almeno stando alla reportistica trapelata, BYD pare ottenere un profitto dalla vendita della Seagull, rendendola di fatto non solo economica ma anche redditizia per l'azienda.

L'ex dirigente di GM, Terry Woychowski, attuale presidente dell'automotive presso Caresoft Global, ha definito la nuova Seagull di BYD "un segnale chiaro per il resto dell'industria" in un recente rapporto di CNBC. Le case automobilistiche americane, infatti, stanno facendo del loro meglio per rimanere al passo.

Caresoft, una società di consulenza ingegneristica, ha esaminato ogni aspetto della Seagull di BYD e ha trovato un design semplice ed efficiente, con una qualità e una affidabilità superiori alle aspettative.

Anche se attualmente BYD non ha pianificato di entrare nel mercato americano dei veicoli elettrici consumer, un eventuale arrivo della Seagull negli Stati Uniti potrebbe significare introdurre sul mercato un veicolo a un prezzo molto più basso rispetto alla media delle auto elettriche in vendita negli USA.

Le case automobilistiche americane, come Ford e GM, stanno rispondendo a questa minaccia cercando di concentrarsi su veicoli elettrici più piccoli e accessibili.

Tuttavia, le pressioni di BYD, e degli altri produttori cinesi, potrebbero spingere ulteriormente queste case automobilistiche a ridurre i costi e a offrire modelli più convenienti per rimanere competitive sul mercato.