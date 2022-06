Le auto moderne sono più sicure che mai, complice la presenza di una serie di sistemi e tecnologie progettati sia per prevenire gli incidenti sia per ridurre al minimo i danni agli occupanti. A questo proposito, la società Scuderia Cameron Glickenhaus ha aumentato ulteriormente il grado di sicurezza a bordo della sua supercar SCG 004S, superando anche l’esame di impatto laterale senza arrivar ad azionare gli airbag laterali.

Il test superato è stato quello della barriera mobile/deformabile a 51 km/h, che prevede l’impatto di un veicolo “proiettile” sul lato della vettura. Il veicolo proiettile è dotato di una barriera deformabile nella parte anteriore, che ha lo scopo di simulare un impatto laterale sull’abitacolo in caso di collisione con l’auto. Come accennato in precedenza, la supercar di Glickenhaus è riuscita nell’impresa senza azionare gli airbag; un risultato davvero invidiabile, soprattutto per un costruttore di nicchia.

A differenza di un impatto frontale, dove il vano motore agisce come una zona di deformazione prima che la forza raggiunga l’abitacolo, la fiancata deve potersi deformare abbastanza da assorbire gli urti pur rimanendo sufficientemente rigida per proteggere gli occupanti. Il risultato è ancora più importante da raggiungere se gli airbag non fanno parte dell’azione e non consentono di “mitigare” il danno possibile ricevibile dagli occupanti. Glickenhaus per la sua supercar deve aver sviluppato un abitacolo altamente tecnologico se, con un impatto laterale, rimane intatto.

A questo proposito la società ritiene di essere l’unica casa automobilistica al mondo ad aver superato il test in queste condizioni. Di seguito vi riportiamo il video del crash test; anche se l’esame è superato, non pensate che l’auto sia facilmente riutilizzabile, così a prima vista sembra siano necessari interventi non così irrilevanti.

Per chi non lo sapesse, Glickenhaus SCG 004S è una supercar in dirittura d’arrivo alimentata da un propulsore V8 da 650 cavalli abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti e un telaio interamente in fibra di carbonio. Prezzo? Poco meno di mezzo milione di dollari.