Queste Lamborghini in scala 1:8 costano come una Dacia Sandero

Amalgam ha presentato con orgoglio due nuovi modelli in scala 1:8 delle iconiche Lamborghini Countach LP400 e Lamborghini Revuelto, attirando l'attenzione degli appassionati del marchio italiano.

La società è nota per la sua meticolosa attenzione ai dettagli, e questi modelli non fanno eccezione, anche se il loro prezzo riflette l'artigianato e la precisione impiegati nella loro realizzazione.

Il modello in scala 1:8 della Lamborghini Countach LP400, disponibile nei vivaci colori Giallo Fly o Rosso Red, rappresenta una riproduzione fedele della celebre vettura sportiva.

Ogni esemplare richiede più di 400 ore di lavoro per essere costruito e assemblato, motivo per il quale viene venduto al prezzo di £14,835 (circa 17.380€). Amalgam ha impiegato migliaia di componenti metallici lavorati in CNC per ricreare ogni parte della vettura, compresi dettagli come i fari a scomparsa, le porte ad apertura verticale funzionanti e una miniatura del rinomato motore V12 aspirato di Lamborghini.

All'interno dell'abitacolo, i modelli gialli presentano un'elegante combinazione di pelle color cuoio e tessuto sulla plancia, mentre i modelli rossi offrono un abitacolo in pelle nera. La cura per i dettagli si estende persino al cofano anteriore, dove è alloggiata la ruota di scorta.

In parallelo, Amalgam sta lavorando al modello in scala 1:8 della Lamborghini Revuelto, attualmente non disponibile all'acquisto fino al 2024 inoltrato, ma che è già stato definito uno dei modelli più ambiziosi mai realizzato dall'azienda.

Il prezzo standard per la Lamborghini Revuelto sarà di £12,185 (15.239€), ma chi acquisterà una versione a grandezza naturale della vettura, potrà commissionare a Amalgam una replica personalizzata, passando direttamente tramite Lamborghini, della propria vettura al prezzo di £17,425 (21.835€).

Questi modelli personalizzati rifletteranno ogni dettaglio della Revuelto originale, compresi il colore degli interni e le pinze dei freni. Amalgam avrà accesso alla completa tavolozza di colori di Lamborghini per garantire la massima fedeltà alla versione reale.

Entrambi i modelli, sia della Countach LP400 che della Revuelto, saranno prodotti in soli 199 esemplari ciascuno, sottolineando la loro esclusività.