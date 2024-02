Dopo Deus Ex, Embracer Group cancella altri giochi ancora non annunciati

Embracer Group, uno dei giganti dell'industria videoludica, ha ufficialmente confermato la cancellazione di ben 29 giochi ancora non annunciati, relativi al periodo compreso tra luglio e dicembre 2023.

Questa notizia segue la recente notizia della cancellazione di un progetto in sviluppo legato a Deus Ex, oltre alla comunicazione dei risultati finanziari dell'azienda, i quali hanno portato a una serie di decisioni difficili, tra cui una serie di massicci licenziamenti che hanno coinvolto quasi 1.400 dipendenti.

L'azienda, impegnata in una vasta ristrutturazione volta a ridurre le spese e i costi di produzione, ha incluso la cancellazione di numerosi progetti in fase di sviluppo. Tra le vittime di questa revisione interna ci sono ben 29 giochi non ancora annunciati, un chiaro segno della dimensione delle sfide che Embracer Group sta affrontando.

Nel primo trimestre fiscale, l'azienda aveva annunciato di avere ben 153 giochi non ancora annunciati in sviluppo all'interno dei vari team affiliati a Embracer. Tuttavia, durante il processo di ristrutturazione, questa cifra è stata notevolmente ridotta, scendendo a 138 nel secondo trimestre e ulteriormente a 124 nel terzo trimestre conclusosi nel dicembre 2023.

Pur rimanendo un numero considerevole, va tenuto conto del vasto portafoglio di team sotto l'ombrello di Embracer e del numero di IP prestigiose che al momento sono ferme da svariati anni in seguito, proprio, all'acquisizioone da parte del colosso.

La cancellazione di così tanti giochi implica non solo la fine dei progetti stessi, ma anche la possibile necessità di limitare gli esuberi all'interno dell'organico aziendale.

Tutto questo, inoltre, si traduce in una significativa serie di investimenti che non hanno portato alcun ritorno, evidenziando la sfida di valutare il potenziale successo di ciascun titolo nel competitivo panorama videoludico.

La ristrutturazione ha già avuto impatti notevoli, con la chiusura di team rinomati come Volition e Free Radical. La situazione in evoluzione di Embracer Group rimane al centro dell'attenzione dell'industria videoludica, mentre l'azienda cerca di virare verso un periodo di cambiamenti significativi.