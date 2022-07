Il Regno Unito si trova a dover fare i conti con una nuova ondata di calore: diversi, infatti, i disagi causati dalle elevate temperature con diversi effetti anche nel settore dei trasporti. Il Paese ha registrato un record assoluto con la temperatura di 39,1 gradi segnata nella cittadina di Charlwood nel Surrey. Parliamo dunque di un record mai raggiunto dato che il valore più alto risale al 2019 quando il termometro a Cambridge toccò i 38,7 gradi.

Le temperature così elevate hanno portato a disagi nei trasporti, inclusi quelli aerei con conseguente annullamento di diversi voli. Durante questo periodo caratterizzato da temperature estreme, la sicurezza dei voli rappresenta la massima priorità della RAF, di conseguenza gli aerei utilizzano aeroporti alternativi in linea con un piano stabilito da tempo. Ciò significa che non vi è alcun impatto sulle operazioni della RAF, è questo l’avviso che si legge sul profilo Twitter della Royal Air Force britannica.

Come segnalato, la temperatura di 39,1 gradi ha causato lo scioglimento dell’asfalto delle piste di alcuni aeroporti e ha reso del tutto complicate le comuni operazioni di decollo e atterraggio. Non pochi i disagi per i trasporti aerei civili dell’aeroporto di London Luton dove è stata segnalata la deformazione di una parte della pista a causa dell’eccessivo calore che ha portato alla cancellazione dei voli e a numerosi ritardi.

Congiuntamente ai disagi legati al settore dei trasporti aerei, la società Netowrk Rail ha invitato gli utenti a viaggiare in treno esclusivamente in caso di necessità, cancellando anche alcune tratte. Non pochi, dunque, i disagi causati a tutti gli utenti che si sono improvvisamente trovati con un volo o un viaggio in treno cancellato.