Regno Unito, investimenti in idrogeno per 4,7 miliardi di euro

Il Regno Unito ha deciso di investire ben 4 miliardi di sterline per lo sviluppo di tecnologie basate sull’idrogeno entro il prossimo decennio. Non mancherà inoltre il supporto per le imprese grazie a 105 milioni di sterline fondamentali per ridurre le emissioni e il loro impatto sull’ambiente.

Non a caso, il piano annunciato dal Primo Ministro e dal Segretario di Stato per gli affari economici punta a raggiungere una capacità di produzione dell’idrogeno di 5 GW entro il 2030.

Tra le priorità del Governo britannico non sembra mancare l’adozione di un approccio a doppio binario che possa supportare più tecnologie contemporaneamente per la produzione dell’idrogeno a basse emissioni e la collaborazione con settori produttivi, fondamentale per la definizione di uno standard che assicuri a domanda e offerta che l’idrogeno prodotto sia coerente con l’obiettivo delle emissioni zero. Sarà inoltre tra le prerogative effettuare una revisione della rete e delle infrastrutture necessarie per portare avanti il piano.

Decine di migliaia di posti di lavoro, miliardi di sterline in investimenti e nuove opportunità di esportazione saranno inevitabilmente sbloccati attraverso i piani del Governo che puntano a creare un fiorente settore dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio nel prossimo decennio. Ribadiamo, infatti, che un’economia dell’idrogeno in forte espansione nel Regno Unito potrebbe valere 900 milioni di sterline e creare oltre 9.000 posti di lavoro entro il 2030, con un potenziale aumento di 100.000 posti di lavoro e un valore fino a 13 miliardi di sterline entro il 2050.