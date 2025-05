Renault 4: un graditissimo e riuscito ritorno

La Renault 4, un nome che evoca ricordi e un senso di praticità intramontabile, si proietta nel futuro con la nuova Renault 4 E-Tech Electric. Questo modello, erede di un'auto che ha segnato un'epoca vendendo oltre 8 milioni di unità in più di cento Paesi, si ripropone come un crossover compatto 100% elettrico (se state pensando di acquistarne una vi servirà una wallbox), pensato per la versatilità e prodotto interamente in Europa. L'ambizione è chiara: democratizzare la mobilità elettrica, offrendo un veicolo adatto a tutti gli utilizzi, dalle esigenze quotidiane alle avventure del tempo libero.

Design carismatico

La Renault 4 E-Tech Electric cattura immediatamente l'attenzione con un design che fonde elementi retro-futuristici a una chiara vocazione da crossover. Lunga 4,14 metri, si posiziona agilmente nel segmento B, offrendo però un'abitabilità sorprendente grazie al passo di 2,62 metri. Non mancano i richiami stilistici all'iconica antenata, come la forma generale, la calandra distintiva e illuminata, il cofano e persino il caratteristico terzo finestrino posteriore, tutti reinterpretati in chiave moderna e tecnologica. Le ruote da 18 pollici, presenti su tutte le versioni, ne sottolineano l'assetto da crossover, mentre le sette tinte disponibili, tra cui il nuovo Verde Hauts-de-France, offrono un tocco di eleganza e personalità. All'interno, l'ambiente varia a seconda dell'allestimento, con materiali ricercati e soluzioni intelligenti che massimizzano il comfort e la praticità.

Nonostante le dimensioni esterne compatte, la Renault 4 E-Tech Electric stupisce per lo spazio interno e la modularità. L'abitacolo è progettato per accogliere comodamente cinque passeggeri, con un generoso raggio alle ginocchia per chi siede dietro, simile a quello di una Captur. Il bagagliaio offre una capacità di ben 420 litri, con una soglia di carico particolarmente bassa (61 cm da terra) che facilita le operazioni di carico e scarico. La versatilità è ulteriormente esaltata dalla panchetta posteriore ripiegabile e dal sedile del passeggero anteriore trasformabile in tavolino, permettendo di caricare oggetti lunghi fino a 2,20 metri. Per chi ama l'avventura, il sistema antislittamento avanzato Extended Grip e la possibilità di trainare fino a 750 kg la rendono pronta ad affrontare svariate situazioni. Tra le opzioni più distintive, spicca il tetto apribile elettrico in tessuto "Plein Sud", un omaggio alla versione "Plein Air" degli anni Sessanta, che promette viaggi ancora più piacevoli e a contatto con l'ambiente.

Ideale per la città

Al volante, la Renault 4 E-Tech Electric si rivela una buona vettura elettrica, caratterizzata da una dinamica di guida orientata al turismo e particolarmente ideale per gli spostamenti urbani. Grazie alla piattaforma AmpR Small, condivisa con la Renault 5 E-Tech Electric, eredita un comportamento agile e piacevole, con un occhio di riguardo per il comfort.

Lo sterzo preciso, con un diametro di sterzata di 10,8 metri, e il retrotreno multilink contribuiscono a una guida sicura e confortevole su ogni percorso. Una novità interessante è la funzione "One Pedal", disponibile a partire dall'allestimento Techno, che massimizza la frenata rigenerativa fino al completo arresto del veicolo, semplificando la guida nel traffico intenso. Il comfort acustico è di alto livello, grazie a soluzioni come il sistema brevettato "smart cocoon" e il parabrezza acustico di serie.

Autonomia credibile

Per quanto riguarda l'efficienza, la Renault 4 E-Tech Electric offre prestazioni convincenti. La versione principale abbina una batteria da 52 kWh a un motore da 110 kW (150 CV), garantendo un'autonomia dichiarata in ciclo WLTP fino a 409 km, un valore che si può considerare credibile e vicino ai 450 km auspicati da molti utenti. I consumi si attestano su buoni livelli, con un dato omologato in ciclo misto di 15,1 kWh/100 km per questa versione. È disponibile anche una configurazione con motore da 90 kW (120 CV) e batteria da 40 kWh, con un'autonomia di 308 km. Tutte le versioni sono dotate di un caricabatterie bidirezionale in corrente alternata da 11 kW, mentre per la ricarica rapida in corrente continua si può contare su potenze di 80 kW o 100 kW a seconda della batteria, permettendo di passare dal 15% all'80% di carica in circa 30 minuti. La gestione dei viaggi è semplificata dall'Electric Route Planner integrato con Google Maps, che ottimizza l'itinerario includendo le soste di ricarica necessarie.

Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato offre un'esperienza utente fluida e intuitiva, con accesso a Google Maps, Google Assistant e numerose applicazioni tramite Google Play. Fa il suo debutto anche Reno, l'avatar ufficiale di Renault, un compagno di viaggio virtuale che interagisce con il conducente e può gestire diverse funzioni del veicolo, integrando anche ChatGPT per rispondere a domande di cultura generale. La sicurezza è garantita da un ricco pacchetto di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di livello superiore, tra cui l'Active Driver Assist per una guida autonoma di livello 2, la frenata automatica di emergenza anche in retromarcia e il monitoraggio dell'attenzione del conducente. Strumenti come il Safety Score e il Safety Coach forniscono valutazioni e consigli personalizzati per una guida più responsabile.

Listino italiano

L'offerta parte con la versione evolution 120 cv urban range, equipaggiata con una batteria da 40kWh che garantisce un'autonomia di 308 km e una potenza di picco di 90 kW (120 cv); il prezzo chiavi in mano per questa versione è di 29.900,00 €. Segue la evolution 150 cv comfort range, con una batteria da 52kWh per un'autonomia di 408 km e una potenza di picco di 110 kW (150 cv), proposta a 32.900,00 € chiavi in mano. Salendo di allestimento troviamo la versione techno 150 cv comfort range, che condivide la batteria da 52kWh e la potenza di 110 kW (150 cv) con la evolution comfort range, offrendo un'autonomia di 399 km e un prezzo chiavi in mano di 34.900,00 €.

Al vertice della gamma si posiziona la iconic 150 cv comfort range, anch'essa con batteria da 52kWh e potenza di 110 kW (150 cv), con un'autonomia di 397 km e un prezzo chiavi in mano di 36.900,00 €. Tutti i prezzi includono la messa su strada