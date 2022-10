Renault guarda al futuro e non scherza più quando si parla di Renaulution: l’ultima novità è il concept Renault 4EVER Trophy, svelato in anteprima al Salone di Parigi in corso di svolgimento proprio in questi giorni. Dopo aver svelato il concept Dacia Manifesto qualche settimana fa, Renault torna a mostrare un veicolo 100% elettrico dallo stile retrò e dall’animo avventuroso, grazie allo speciale allestimento dedicato al mondo dei rally.

Basta guardare le immagini per rendersi conto dello stile ricercato da Renault: 4EVER Trophy ha l’aria di poter andare in capo al mondo e, almeno per il momento, ha mantenuto tutte le particolarità di design viste sui primi render diffusi online un anno fa. Questo specifico concept è stato realizzato per celebrare il 25° anniversario del rally umanitario 4L Trophy, ed è per questo che Renault ha dotato il suo concept di un look così tosto: il 4L Trophy nasce nel 1997 e si corre nel deserto marocchino, esclusivamente a bordo di Renault 4.

Inutile dire che la versione definitiva del concept mostrato da Renault sarà un B-SUV dalle caratteristiche estetiche sensibilmente più moderate, anche se non mancheranno i richiami alla storica Renault 4L: dalla forma del paraurti anteriore, passando per i finestrini dalla forma trapezoidale, il tutto sarà poi impreziosito da componenti all’avanguardia come i fari a matrice di LED con firma luminosa dedicata, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e videocamere al posto degli specchietti laterali.

Il concept Renault 4EVER Trophy diventerà il primo SUV elettrico della compagnia francese e si chiamerà R4, andando a posizionarsi in quella parte del catalogo dove oggi troviamo la Renault Captur: rispetto a quest’ultima, il concept è più corto di 68mm, con un passo di 2.57 metri.

Al momento non abbiamo informazioni su quali saranno le configurazioni elettriche proposte da Renault per questo modello, ma sappiamo che R4 sarà realizzato su una versione allungata della piattaforma CMF-BEV, con assemblaggio previsto nella fabbrica ElectriCity, nel nord della Francia; sulla stessa piattaforma vedremo nascere modelli come la nuova Renault 5, una Alpine elettrica e la Nissan Micra.

Intanto godetevi le foto del concept Renault 4EVER Trophy scattate da Car Scoops al Salone di Parigi.