La Renault 5 festeggia i 50 anni e per l’occasione non mancano le iniziative che celebrano un’icona del mondo dell’automotive. Il designer francese Pierre Gonalons ha infatti deciso di realizzare un’inedita Renault 5 Diamant 100% elettrica che verrà battuta all’asta.

A contraddistinguere il veicolo è la livrea rosa con una tinta composta da pigmenti dorati su base rosa che creano un look cangiante dai riflessi dorati. Nonostante la Renault 5 Diamant mantenga le linee e le forme del modello originale, è

del tutto particolare il design dei fari della vettura, sfaccettati come pietre preziose.

È per me un onore essere stato invitato da Renault a reinventare la mitica R5 in occasione del suo cinquantesimo anniversario. La Marca mi ha lasciato carta bianca, permettendomi di disegnare l’auto dei miei sogni. Ai miei occhi, la R5 incarna uno stile di vita pop, ottimista, decisamente contemporaneo. Con Renault 5 Diamant ho voluto rendere omaggio al suo design rivoluzionario, trasponendo il mio mondo di forme e colori in quello delle automobili. Ho disegnato l’auto dei miei sogni, ha commentato il designer.

A donare un tocco di unicità al veicolo sono anche i colori rosa e oro utilizzati per gli interni. Non passa inoltre inosservato il volante che, con la sua forma del tutto particolare, è realizzato in marmo su carbonio. Il tessuto dei sedili è stato prodotto dall’azienda tessile Métaphores, mentre il tessuto in crine di cavallo del cruscotto è realizzato dall’azienda artigianale Le Crin. Oltre alla particolare attenzione posta nel realizzare un veicolo dal design originale, non manca la presenza di un lettore di impronte digitali per sbloccare le porte, un display digitale ed un piccolo all’alloggiamento dedicato allo smartphone.

A settembre la Renault 5 Diamant sarà protagonista di una collezione di diversi NFT Token per poi essere venduta all’asta. Secondo quanto diffuso, tutto il ricavato della vendita sarà devoluto al progetto di Renault “Give Me 5” dedicato alle nuove generazioni.