Renault 5 E-Tech: ecco i prezzi della versione Roland-Garros

Il mondo del tennis e dell'automotive si incontrano in un connubio elegante che promette di far parlare di sé. Renault ha svelato la sua nuova serie speciale che rende omaggio a uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo. La Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros rappresenta un tributo al celebre torneo parigino, unendo l'innovazione tecnologica a dettagli stilistici che richiamano l'atmosfera dei campi in terra rossa della capitale francese. Questa esclusiva versione sarà disponibile per i possessori del R5 Roland-Garros R Pass, mentre il grande pubblico dovrà attendere ancora qualche settimana.

La nuova serie speciale Roland-Garros si inserisce nella gamma Renault 5 E-Tech Electric come un vero asso nella manica, affiancandosi alle versioni già esistenti (Evolution, Techno e Iconic Cinq). La vettura è concepita per chi cerca un'auto elettrica capace di coniugare prestazioni ed eleganza, senza rinunciare a un tocco di sportività che richiama il prestigioso torneo tennistico. L'esclusiva tinta Grigio Scisto Satinato con tetto nero rappresenta il tratto distintivo di questa edizione speciale, accompagnata da altre tre opzioni cromatiche: Bianco Nacré, Blu Notturno e Nero Étoilé, tutte abbinabili al tetto nero.

I designer Renault hanno curato ogni dettaglio per richiamare l'estetica del Roland-Garros. Alla base delle portiere anteriori si nota il logo del torneo inserito in una grafica ispirata alla "Croce di Sant'Andrea", un omaggio all'architettura dello stadio parigino. I cerchi in lega diamantati neri da 18" Électro sono impreziositi da coprimozzi centrali in Grigio Scisto Satinato, mentre il profilo del tetto argento satinato completa l'estetica raffinata del veicolo. L'abitacolo continua il tema tennistico con soluzioni stilistiche uniche. Le sellerie grigio chiaro, realizzate al 100% con materiali riciclati, richiamano l'abbigliamento tecnico sportivo con una trama grafica fitta e densa. I supporti laterali e il bracciolo sono rivestiti in tessuto refined blue, mentre il logo Roland-Garros è impresso sugli schienali dei sedili anteriori, certificando l'esclusività della serie.

Particolarmente originale è la leva del cambio e-pop shifter, ispirata all'impugnatura delle racchette da tennis, con il logo Roland-Garros all'estremità. La console centrale include un tappetino di ricarica a induzione color terra battuta, mentre i tappetini dell'abitacolo presentano bordi dello stesso colore. I battitacchi in alluminio spazzolato riportano la scritta "Roland-Garros Paris" e riprendono la grafica a "Croce di Sant'Andrea". La plancia è attraversata da una banda verticale color metallo anodizzato con una zona retroilluminata che riporta la scritta "Roland Garros Paris".

Prestazioni da "campione"

Non è solo questione di estetica. La Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros si basa sulla versione Comfort Range con batteria da 52 kWh, garantendo un'autonomia fino a 410 km nel ciclo WLTP. Questa configurazione è pensata per soddisfare le esigenze di chi utilizza l'auto sia in contesti urbani che per viaggi più lunghi durante i weekend o le vacanze, offrendo una versatilità degna di un vero campione polivalente.

Il motore da 110 kW (150 cv) assicura prestazioni brillanti, mentre la piattaforma AmpR Small con retrotreno multilink contribuisce a offrire un'esperienza di guida dinamica e agile. L'equipaggiamento si basa su quello della versione Iconic Cinq, già estremamente completo, esaltando ulteriormente il carattere di questa icona pop elettrica che unisce design emozionale e tecnologia all'avanguardia.

Prodotta presso la Manufacture Ampere di Douai, nel Centro ElectriCity, la Renault 5 E-Tech Electric ha ottenuto la certificazione Origine France Garantie, a testimonianza dell'impegno del marchio francese nella produzione locale. Al prezzo di € 36.400, questa serie speciale rappresenta una proposta premium per gli appassionati di tennis e di auto elettriche che non vogliono passare inosservati.

La Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros non è solo un'auto, ma un vero e proprio statement che celebra l'eleganza sportiva francese, combinando l'heritage del marchio automobilistico con quello di uno degli eventi sportivi più iconici al mondo. Un incontro di eccellenze che promette di conquistare un pubblico sempre più attento alla sostenibilità senza rinunciare allo stile e alle prestazioni.