Sono passati 25 anni dalla prima generazione di Renault Kangoo, 25 anni durante i quali il segmento delle multispazio ha vissuto il suo massimo splendore e si è ridotto ai minimi termini che vediamo oggi a causa dell’avvento dei SUV, capaci di soppiantare – grazie a uno stile più accattivante – modelli molto più spaziosi e pratici. Nonostante i 4.4 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, oggi in Italia i dati di vendita delle multispazio ci parlino di poche migliaia di esemplari venduti all’anno, ma questo non spaventa il marchio francese, che ha deciso di proporre il nuovo Kangoo in una versione 100% elettrica: si chiama Renault Kangoo E-TECH Electric e riesce a condensare la praticità tipica di Kangoo, con la comodità e la semplicità di utilizzo di un veicolo elettrico.

Il nuovo Kangoo E-Tech condensa 25 anni di design votato alla praticità e allo spazio interno: ci troviamo di fronte a uno dei modelli al top della categoria per quanto riguarda abitabilità e spazio di carico, con 5 posti a sedere di ampie dimensioni in grado di ospitare senza difficoltà 5 adulti, e un importante bagagliaio da 850 litri che può espandersi fino a ben 2500 litri abbattendo i sedili posteriori – quest’ultimi fissati su un binario che permette un movimento avanti e indietro di 140mm, così da aumentare lo spazio per le gambe quando ci si siede dietro.

Internamente il design è semplice ma curato, e anche in questo caso è votato alla praticità: sparsi per l’abitacolo si trovano infatti diversi vani portaoggetti per un volume complessivo di 49 litri. Particolarmente apprezzabile il ripiano posto nella parte alta dell’abitacolo, sopra la testa che guidatore, che permette l’accesso rapido a piccoli oggetti anche durante la guida senza necessità di distrarsi dalla strada.

Il comfort a bordo è ulteriormente garantito grazie all’impianto di aria condizionata progettato con un diffusore aggiuntivo, che porta l’aria fresca o calda anche alla fila posteriore di sedili; la produzione di aria calda è affidata a una pompa di calore che garantisce consumi elettrici molto contenuti e prestazioni riscaldanti di alto livello, ma qualora non dovesse essere sufficiente il nuovo Kangoo E-Tech è dotato di sedili e volante riscaldato, oltre che di un parabrezza dotato di serpentina elettrica per un rapidissimo sbrinamento. La plancia è semplice e funzionale, con comandi fisici dedicati al controllo dell’aria condizionata e un display touchscreen per la gestione dell’infotainment; quest’ultimo, durante le ore passate alla guida, ci è parso un po’ lento nella risposta agli input dati dall’utente, ma come spesso accade su questa tipologia di auto è probabile che il software venga raffinato nei prossimi mesi.

Per i più esigenti a livello di capacità di carico, arriva in soccorso la parte esterna dell’auto, in particolare il tetto: le barre porta oggetti installate da Renault sono particolarmente innovative e modulabili senza l’utilizzo di attrezzi e permettono il facile montaggio di contenitori aggiuntivi per il trasporto di attrezzatura varia.

Esternamente il Kangoo E-Tech non presenta particolari sorprese, se non quella che riguarda le portiere anteriori che, per facilitare le operazioni di salita e discesa dall’auto, sono in grado di aprirsi fino a formare un angolo di 90° con l’auto. Un piccolo dettaglio, una rarità, che può fare la differenza per una certa tipologia di utenti.

Renault Kangoo E-Tech Electric è lungo 4486 mm, è largo 2159mm compresi gli specchietti laterali ed è alto 1893mm con le barre modulari sul tetto; il passo tra le ruote è di 2716 mm e le porte laterali, una volta aperte completamente, creano un’apertura di 615mm di larghezza. Il peso di Kangoo E-Tech in ordine di marcia è di 1918 kg.

Andiamo ora a scoprire cosa si nasconde sotto alla carrozzeria del nuovo Renault Kangoo E-Tech 100% elettrico, e a raccontarvi le nostre prime impressioni dopo la prova in anteprima.

Per il momento Kangoo E-Tech sarà offerto in un’unica configurazione di motore e batteria: ci troviamo di fronte a un motore elettrico sincrono a rotore avvolto da 90 kW di potenza, pari a 120 cavalli, in grado di erogare fino a 245 Nm di coppia. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 45 kWh sufficienti, secondo il ciclo WLTP, a percorrere 285 km con una sola carica: a giudicare dai dati che abbiamo visto sul display durante la guida, un dato più realistico – anche nel freddo dell’inverno milanese – potrebbe essere di circa 200 km per carica.

Kangoo E-Tech Electric offre anche una modalità di guida Eco che riduce la potenza a 75 cavalli (o 55 kW) e permette quindi di ridurre i consumi; un altro modo per ridurre i consumi è rappresentato dalla frenata rigenerativa, disponibile in 3 modalità con differenti intensità, partendo dalla modalità che permette di veleggiare senza frenata rigenerativa, per finire a quella con più mordente in assoluto che simula una “one-pedal drive” (l’auto non si ferma completamente da sola, bisognerà comunque intervenire sul pedale del freno per completare l’arresto del mezzo) per la guida cittadina. La velocità massima è limitata a 135 km/h, dato che scende a 110 km/h in modalità Eco.

Capitolo ricarica: Kangoo E-Tech può accettare fino a 80 kW di potenza in corrente continua e fino a 22 kW in corrente alternata. Nel primo caso, quello più potente, il tempo di ricarica per fare dal 15 all’80% di batteria è di 37 minuti, mentre nel secondo caso ci vorranno 90 minuti. In caso di utilizzo di wallbox casalinga, i tempi aumentano in modo considerevole con 15 ore richieste per fare 0-100% con wallbox da 3.7 kW e 6 ore per fare 15-100% con la wallbox da 7.4 kW.

Durante il percorso di circa 100 km che abbiamo coperto a bordo di Renault Kangoo E-Tech Electric siamo rimasti piacevolmente soddisfatti della qualità generale: l’abitacolo è realizzato con plastiche che danno un buon feeling al tatto ed è ben assemblato, privo di strani scricchiolii anche durante un breve tratto di strada sterrata piena di buche che abbiamo avuto modo di percorrere. Le sospensioni hanno sempre risposto bene alle sollecitazioni, anche se ovviamente si tratta di un veicolo dall’aspetto puramente pratico e lo stile di guida deve adattarsi di conseguenza. Il motore elettrico è più che sufficiente per muoversi comunque in modo rapido e senza sforzo, e la velocità massima quasi allineata con il limite di velocità autostradale viene raggiunta in pochissimo tempo; resta qualche dubbio sulla batteria, che pare sottodimensionata per il tipo di veicolo, che ricordiamo sfiora le 2 tonnellate di peso in ordine di marcia.

Come anticipato, Renault Kangoo E-Tech sarà proposto – almeno all’inizio – in un’unica configurazione di motore e batteria, mentre a livello di allestimenti sono previste le declinazioni chiamate Equilibre e Techno, la prima dedicata alle società di noleggio mentre la seconda al cliente privato, principale focus di Renault.

Il prezzo di Renault Kangoo E-Tech non è ancora stato reso noto ma lo sarà entro poche settimane: gli ordini in concessionario saranno aperti nel mese di febbraio, con le prime consegne attese invece nel mese di maggio 2023. La garanzia offerta da Renault coprirà 8 anni o 160.000 km, mentre la produzione di Renault Kangoo E-Tech avverrà interamente in Francia, presso lo stabilimento Renault di Maubeuge, nel nord del paese.