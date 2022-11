Rimac Nevera è ora ufficialmente il veicolo di produzione elettrico più veloce al mondo dopo aver stabilito un record di velocità massima di 412 km/h. Questo si aggiunge al record che la Nevera aveva stabilito nell’agosto dello scorso anno quando è diventata l’auto con l’accelerazione più veloce di sempre con un tempo da 0 a 60 mph di 1,85 secondi e un record di un quarto di miglio di 8,582 secondi.

Il nuovo record di velocità massima è stato registrato sulla pista Automotive Testing Papenburg in Germania e stabilito su pneumatici Michelin Cup 2R omologati per strada, con un tecnico Michelin presente per garantire che la gomma fosse sicura. Fatto questo, Miro Zrncevic, capo collaudatore e collaudatore di Rimac, è partito per sfruttare al massimo i due rettilinei di quattro chilometri della struttura.

Il risultato è stato confermato utilizzando un Racelogic V-Box e, sorprendentemente, il set di velocità massima è esattamente quello che Rimac ha previsto attraverso le simulazioni quando l’auto è stata presentata per la prima volta come C_Two al Motor Show di Ginevra del 2018. Da allora, Rimac afferma di aver investito complessivamente 1,6 milioni di ore di sviluppo.

“Viaggiare a 415 km/h, o 258 mph, significa viaggiare a un terzo della velocità del suono“, ha osservato Zrncevic. “Riuscire a raggiungere questo obiettivo da soli su un’auto da strada è incredibilmente complesso, ma su Nevera abbiamo creato un’auto in grado di percorrere lunghe distanze con una singola carica, di affrontare piste da corsa strette e tortuose e di derapare così come bruciare il rettilineo e ottenere un record di velocità, sia in accelerazione che in V-MAX“.

Nevera sarà consegnata ai clienti con una velocità massima limitata di 219 mph (352 km/h), ma potrà raggiungere la sua velocità massima “in eventi speciali per i clienti con il supporto del team Rimac e in condizioni controllate”. La casa automobilistica fa una menzione speciale agli pneumatici, che sopportano uno stress straordinario durante tali corse, il che non è insolito. Anche la consociata Bugatti limita il vero potenziale delle sue auto a meno che un cliente non informi la casa automobilistica di una corsa ad alta velocità.