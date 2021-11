Rivian è realtà, il pick-up elettrico R1T si mostra anche in fuoristrada

Dopo diversi mesi di teaser e informazioni rilasciate con il contagocce, Rivian è finalmente realtà: la produzione del tanto atteso pick-up elettrico R1T è iniziata nel mese di settembre – con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia, che inizialmente sperava di portare sulle strade statunitensi i primi R1T già all’inizio dell’estate.

Nonostante il ritardo, in Rivian tira una buonissima aria: la compagnia ha iniziato a organizzare una serie di eventi dedicati alla stampa di settore, per permettere a quanti più giornalisti possibili di saggiare la qualità del lavoro fatto sul nuovo pick-up elettrico che promette di insidiare il dominio di Tesla. E’ proprio grazie a uno di questi eventi, e al canale Youtube di Minimal Duck, che oggi possiamo ammirare in azione – anche in fuoristrada – un bellissimo Rivian R1T di colore giallo.

Per sua stessa ammissione, Minimal Duck è un fanboy Tesla, ma all’inizio del suo Vlog numero 188 afferma di voler scoprire il mondo Rivian senza farsi influenzare troppo dalla sua passione per Tesla, e nell’arco della sua prova si può vedere come l’opinione nei confronti dell’R1T maturi sempre di più in una direzione nettamente positiva.

Il concentrato di tecnologia presente a bordo, il comparto sospensioni di altissimo livello e la configurazione a 4 motori rendono il Rivian R1T un mezzo di trasporto assolutamente unico e tutto da scoprire: Minimal Duck ha avuto modo di testarlo anche in fuoristrada, sfruttando le telecamere installate a bordo per quei passaggi più inclinati dove non si vede fuori dal parabrezza, e ha parlato in termini entusiastici del comfort a bordo del R1T, anche nella guida in fuoristrada.

Il futuro di Rivian potrebbe riservare un grande successo, anche se ad oggi i bilanci della compagnia sono nettamente in rosso; è comprensibile che sia così, visti gli enormi investimenti fatti negli ultimi mesi per mettere a punto il processo produttivo e avviare la produzione vera e propria. Alla fine del mese di ottobre i Rivian R1T consegnati ai clienti erano soltanto 156, ma l’azienda punta a realizzare almeno 150.000 unità entro 2 anni, e 1 milione entro il 2030.