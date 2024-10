Rivoluzione patenti: da ottobre basterà un'app

Il governo italiano ha annunciato l'introduzione della patente digitale attraverso l'IT-Wallet nell'app IO a partire dal 23 ottobre 2024.

Il rollout avverrà gradualmente, coinvolgendo inizialmente 50.000 cittadini e raggiungendo la piena disponibilità per tutti gli italiani il 4 dicembre.

Dal 2025 si potrà accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite il portafoglio digitale.

Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia. L'IT-Wallet si configura come l'evoluzione dell'identità digitale, integrando SPID e app IO in un unico sistema.

Dal 2025, il portafoglio digitale consentirà l'accesso a una vasta gamma di documenti e servizi della Pubblica Amministrazione, inclusi passaporto, tessera sanitaria e patente di guida.

L'implementazione seguirà un calendario preciso:

23 ottobre 2024: lancio per 50.000 cittadini

6 novembre 2024: estensione a 250.000 utenti

20 novembre 2024: disponibilità per un milione di persone

4 dicembre 2024: accesso per tutti gli italiani

È importante notare che, inizialmente, la patente digitale sarà valida solo in Italia. Per l'uso all'estero, sarà ancora necessario esibire la versione fisica del documento. L'accesso all'IT-Wallet richiederà l'autenticazione tramite SPID o CIE.

Dal 2026, il servizio verrà esteso a livello europeo, segnando un importante passo verso l'integrazione digitale transnazionale. Inoltre, il portafoglio digitale si espanderà progressivamente per includere servizi privati, come abbonamenti ai mezzi di trasporto, biglietti aerei e ticket per spettacoli.

Questa trasformazione digitale promette di semplificare notevolmente l'interazione dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e i servizi privati, ponendo l'Italia all'avanguardia nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione dell'identità e dei documenti digitali.