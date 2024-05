Rivoluzione Porsche: la 911 (GTS) diventa ibrida con 541 cavalli

La Porsche 911, una delle auto sportive più iconiche al mondo, si evolve con l'introduzione di una tecnologia ibrida ispirata alle competizioni di Le Mans. Il modello 2025 della Porsche 911 incorpora la sofisticata tecnologia ibrida sviluppata originariamente per la Porsche 919, vincitrice a Le Mans; questo sistema, noto come T-Hybrid, sarà una caratteristica principale del restyling della settima generazione della "992" 911, la quale arriverà in Italia all'inizio del prossimo anno.

Il sistema T-Hybrid combina un nuovo motore (boxer) sei cilindri da 3.6 litri con un motore elettrico montato sul cambio e una batteria agli ioni di litio. La 911 GTS sarà il primo modello a beneficiare di questo gruppo propulsore, raggiungendo una potenza combinata di 541 cavalli e 610 Nm, un aumento di 61 cv e 40 Nm rispetto al predecessore dotato di un motore sei cilindri bi-turbo da 3.0 litri senza proprietà ibride.

Porsche ha annunciato un miglioramento del tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h, ora solo 3,0 secondi, e da 0 a 200 km/h in 10,5 secondi, con un aumento della velocità massima di 1 km/h, ora a 312 km/h. Le modifiche comportano un aumento del peso del veicolo di 50 kg, comprensivi di 27 kg attribuibili alla batteria.

Anche la 911 Carrera ha subito importanti aggiornamenti, mantenendo però il motore boxer turbo 3.0 non elettrificato da 394 CV e 450 Nm di coppia. Questa configurazione permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, che si riducono a 3,9 secondi con il pacchetto Sport Chrono, e raggiungere una velocità massima di 294 km/h.

La nuova GTS è così potente da superare anche la precedente GT3 (che si ferma a 480 cavalli).

Oltre al motore, Porsche ha apportato. La 911 ibrida è dotata del sistema PDCC di regolazione attiva del telaio e della stabilizzazione attiva del rollio. Inoltre, le sospensioni sportive con sistema PASM sono regolabili elettronicamente, consentendo di ridurre l’altezza di marcia di 10 mm per una guida più dinamica.

Nonostante sia più pesante, la nuova disposizione della batteria migliora la distribuzione del peso della 911 GTS a 37,3% all'anteriore e 62,7% al posteriore, rendendo la vettura più equilibrata. Importante sottolineare che il sistema T-Hybrid non permette alla 911 di essere mossa solamente via elettricità, operando piuttosto come un ibrido leggero.

Il sistema di recupero dell'energia termica consente alla Porsche di installare una batteria di piccole dimensioni, 1.9kWh, che non necessita di ricarica esterna. Questa tecnologia sfrutta i gas di scarico per generare fino a 11 kW di elettricità nelle condizioni ottimali, come durante l'accelerazione o la frenata. Un compressore elettrico contribuisce all'alimentazione del turbo, riducendo il ritardo nella risposta e migliorando le prestazioni complessive della vettura.

Esteticamente, la 911 ha ricevuto aggiornamenti significativi, inclusi nuovi condotti d'aria attivi e ancora più aerodinamica grazie a un nuovo design del paraurti anteriore e modifiche al diffusore posteriore. All'interno dell'abitacolo, la modifica più importante riguarda la sostituzione del tachimetro analogico e dei display digitali con un singolo display curvo da 12,6 pollici. Il touchscreen del sistema infotainment da 10,9 pollici è stato aggiornato con nuove funzionalità e la possibilità di streaming video quando l'auto è parcheggiata. Il sistema di avviamento del motore è ora attivato da un pulsante piuttosto che dalla tradizionale chiave simulata di avviamento.

La nuova 911 Carrera è disponibile sia nella versione Coupé che Cabriolet, con prezzi a partire da 133.686 euro per la Coupé. La versione GTS Coupé, invece, ha un prezzo di partenza di 177.518 euro. Le prime consegne della 911 Carrera sono previste per la fine dell'estate, mentre la GTS sarà disponibile in concessionaria verso la fine del 2024.