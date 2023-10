Scoperto nuovo materiale che rivoluziona le auto elettriche

Un nuovo minerale chiamato niobobaotite è stato scoperto nella regione mineraria di Bayan Obo, nella Mongolia Interna, in Cina. I geologi del paese asiatico affermano che questa nuova scoperta è ricca di niobio, un metallo raro utilizzato nella produzione di razzi e motori di aerei da caccia. Il niobio ha proprietà superconduttrici che, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero consentire di avere batterie molto più economiche ed efficienti rispetto a quelle attualmente disponibili.

Le miniere di Bayan Obo sono uno dei principali motivi del dominio globale di Pechino nel mercato dei metalli rari. Questa zona, situata a 90 chilometri a sud del confine tra Cina e Mongolia, contiene i giacimenti più estesi di terre rare al mondo. Il niobio è uno degli elementi delle terre rare più comuni e viene principalmente estratto dalla columbite in Brasile (che possiede quasi il 90% delle riserve conosciute) e in Canada (con l'8% delle riserve). La Cina attualmente importa circa il 95% del niobio utilizzato nella sua industria siderurgica, ma questa dipendenza potrebbe cambiare a seconda della quantità e della qualità del niobio trovato nel nuovo giacimento, che al momento non è ancora nota.

La scoperta è rilevante per la Cina poiché potrebbe consentire al paese di diventare autosufficiente nella produzione di niobio, riducendo la sua dipendenza dalle importazioni. Il niobio è comunemente utilizzato in leghe, come l'acciaio, per migliorare la resistenza e prevenire la corrosione e la deformazione a temperature elevate.

Le proprietà superconduttrici del niobio lo rendono un candidato promettente per lo sviluppo di batterie più efficienti e durevoli, che potrebbero sostituire le batterie al litio. Le nuove batterie al niobio-grafene prodotte con questo materiale potrebbero avere una durata di oltre 30 anni, essere più sicure poiché non contengono sostanze infiammabili, caricarsi più rapidamente e offrire prestazioni superiori grazie alle loro proprietà conduttive. Questa innovazione potrebbe portare a una rivoluzione nell'industria delle batterie e nelle applicazioni di stoccaggio di energia.