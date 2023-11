Se fai un incidente con la guida autonoma paga la casa costruttrice, la proposta in UK

Il governo del Regno Unito ha annunciato l'intenzione di introdurre una nuova legge che cambierà il paradigma di responsabilità negli incidenti che coinvolgono veicoli a guida autonoma. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, questa legge attribuirà la responsabilità degli incidenti ai produttori dei veicoli autonomi anziché ai conducenti presenti al volante. Questa decisione rappresenta una svolta significativa, contrariamente a quanto accaduto in recenti casi legali negli Stati Uniti, in cui la colpa è stata spesso attribuita ai proprietari.

Il Re Carlo III e il governo britannico hanno dichiarato che questa legge sui veicoli automatizzati sarà una priorità nell'agenda legislativa prima delle elezioni generali previste per l'anno successivo. Verrà quindi creato un quadro giuridico che favorisca lo sviluppo sicuro delle nuove tecnologie, compresi i veicoli a guida autonoma.

Secondo quanto dichiarato dal governo britannico, la

per l'uso dei veicoli autonomi, noti anche come auto "a guida autonoma", sarà ora a carico dei produttori, anche in caso di incidente, mentre il veicolo è in modalità autonoma. Questa decisione implica che, durante il funzionamento autonomo, la responsabilità del comportamento del veicolo spetta all'azienda produttrice anziché all'individuo al volante.

Da notare che, sebbene il governo britannico abbia già adottato una legislazione nell'aprile 2023 che consente ai conducenti di allentare le mani dal volante in veicoli semi-autonomi dotati dei sistemi appropriati, attualmente, la Ford Mustang Mach-E è l'unico modello in grado di farlo in conformità con la legge vigente nel Regno Unito.