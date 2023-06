Dopo oltre tre anni di sviluppo da parte dei ricercatori della Beigang University e della Northwestern Polytechnical University, il primo “disco volante” elettrico a decollo verticale ha ufficialmente preso il volo. Il debutto è avvenuto in occasione di un evento promozionale tenutosi nella città cinese di Shenzhen.

Prodotto da Shenzen UFO Flying Saucer Technology, il disco volante elettrico presenta una struttura curiosa e lontana dal concetto di UFO a cui siamo abituati. Sono infatti presenti sei grossi fori all’interno dei quali sono installati i rotori che permettono il volo, assicurano la stabilità e la sicurezza in tutte le fasi di percorrenza.

Secondo le notizie locali Shenzhen Pages, l’eVTOL può decollare e atterrare su terra o acqua; l’autonomia è al momento di 15 minuti, l’altitudine massima di 200 metri e la velocità di 50 km/h. Attualmente, l’UFO elettrico verrà utilizzato principalmente per visite turistiche e promozioni e la società ha ottenuto brevetti globali per la tecnologia ideata. La tecnologia eVTOL è progredita in modo significativo negli ultimi anni con un afflusso di investimenti progettati per ridurre le emissioni e ripulire il traffico nelle città densamente popolate.

Diverse case automobilistiche e compagnie aeree stanno lavorando per rendere praticabile la tecnologia. La “macchina volante” X2 di XPeng è diventata la prima eVTOL con equipaggio a ricevere un permesso di volo in Cina all’inizio di quest’anno. Volkswagen ha presentato il suo primo prototipo di drone elettrico per passeggeri lo scorso luglio, soprannominato “Flying Tiger”. Nel frattempo, Toyota ha esteso la sua partnership con Joby Aviation per la produzione in serie di eVTOL per passeggeri.