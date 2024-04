A quanto pare agli UFO piace di più la costa Ovest degli USA

Un team di ricercatori ha esaminato un dataset contenente 98.000 segnalazioni raccolte in 20 anni e ha scoperto che i fattori ambientali influenzano il numero di avvistamenti UFO.

Il recente studio, pubblicato sulla rivista Science Reports, ha analizzato dati raccolti in due decenni dal National UFO Research Center. L'obiettivo della ricerca era valutare come variabili ambientali come l'inquinamento luminoso, la copertura nuvolosa, la presenza di aeroporti e basi militari fossero correlate agli avvistamenti UFO. Secondo l'autore principale dello studio, questa scoperta, che suggerisce una maggiore probabilità di avvistare UFO nell'ovest degli Stati Uniti, è stata del tutto inaspettata.

Perché gli stati occidentali presentano più avvistamenti UFO?

Il team di ricerca ipotizza diverse ragioni, tra cui la presenza di spazi aperti e un clima più favorevole che porta le persone a trascorrere più tempo all'aperto, aumentando così le possibilità di avvistamenti.

Nonostante l'aumento degli avvistamenti UFO, i ricercatori ammettono di non sapere con certezza cosa le persone stiano realmente osservando nel cielo. Tuttavia, affermano che l'aumento delle segnalazioni non ha seguito l'andamento atteso, sottolineando che "è stato completamente inaspettato", come spiega Richard Medina, geografo presso l'Università dello Utah, che ha guidato lo studio.

Anche se nel 2014 si è registrato un picco di 8.000 segnalazioni UFO nel database, gli avvistamenti sono rimasti relativamente bassi nel Centro e nel Sud degli Stati Uniti rispetto all'ovest.

Medina ammette che la ragione di questa disparità geografica rimane ancora poco chiara. Tuttavia, sostiene che i risultati della ricerca sono solidi, anche se potrebbero esserci margini di errore.