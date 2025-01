Sony e Honda hanno costruito un'auto elettrica di lusso

Sony e Honda hanno presentato al CES 2025 l'Afeela 1, un'auto elettrica di lusso frutto della loro joint venture, che sarà disponibile a partire da metà 2026 ad un prezzo di 102.900 dollari per la versione Signature. Una versione più economica, chiamata Origin, arriverà nel 2027 a 89.900 dollari.

L'Afeela 1 rappresenta il tentativo di Sony e Honda di competere con le auto elettriche ad alta tecnologia provenienti dalla Cina. Il veicolo è costruito da Honda in Ohio, ma Sony ha un ruolo predominante nello sviluppo, puntando ad integrare tecnologia avanzata, gaming ed intrattenimento direttamente nell'auto.

Dal punto di vista tecnico, l'Afeela 1 è dotata di una batteria da 91 kWh e due motori elettrici che erogano una potenza totale di circa 480 cavalli. L'autonomia dichiarata è di circa 480 km, con una velocità di ricarica rapida fino a 150 kW. Il veicolo utilizzerà lo standard di ricarica NACS di Tesla.

Yasuhide Mizuno, responsabile della mobilità Sony, ha sottolineato le capacità di guida autonoma dell'Afeela 1, rese possibili da 40 sensori tra cui 18 telecamere, 1 LiDAR, 9 radar e 12 sensori ultrasonici. Mizuno ha dichiarato: "la percezione AI di Afeela viene utilizzata per riconoscere accuratamente l'ambiente circostante, e il suo pianificatore AI viene utilizzato per creare piani di guida ottimali". L'auto offrirà anche funzioni di intrattenimento avanzate, con accesso a videogiochi, musica e film dalla vasta libreria di contenuti Sony quando il veicolo è parcheggiato.

Nonostante le caratteristiche innovative, l'Afeela 1 dovrà affrontare alcune sfide. L'autonomia e la velocità di ricarica sono inferiori rispetto a concorrenti nella stessa fascia di prezzo, come la Lucid Air. Inoltre, il lancio di un nuovo marchio con un modello così costoso potrebbe rivelarsi difficile in un mercato che tende verso veicoli più economici.

Tuttavia, la strategia di Sony-Honda di partire con un modello premium non è inusuale per i nuovi produttori di veicoli elettrici. L'obiettivo è aumentare gradualmente la produzione riducendo i costi nel tempo. Per ora, le prenotazioni dell'Afeela 1 saranno limitate ai residenti in California, con piani di espansione graduale in altri stati americani. Il successo del veicolo dipenderà dalla capacità di Sony-Honda di migliorare le specifiche di autonomia e ricarica prima del lancio nel 2026, per giustificare il prezzo elevato in un mercato dei veicoli elettrici in rapida evoluzione.