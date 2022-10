Dopo la concept car presentata lo scorso gennaio, in occasione del CES 2022, Sony ha ufficializzato questa settimana il suo debutto nel mercato delle quattro ruote dando il via ad una joint venture con Honda. Le due aziende nipponiche hanno, infatti, ufficializzato la nascita di Sony Honda Mobility.

La partnership tra le aziende porterà al lancio di una prima auto elettrica, attesa sul mercato tra il 2025 e il 2026. Il progetto sarà prodotto negli USA ed arriverà sul mercato nordamericano e, successivamente, in Giappone. In futuro, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per un lancio in Europa.

La nuova joint venture punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato delle quattro ruote, adottando un approccio fortemente votato alla tecnologia. Il nuovo modello in via di sviluppo sarà realizzato sfruttando una piattaforma di Honda che, tra qualche anno, lancerà una nuova architettura per le elettriche di nuova generazione.

sony honda elettrica

Sony, invece, si occuperà di sviluppare il software della vettura che potrà contare su di una serie di servizi cloud-based. I clienti potranno scegliere quali servizi e funzioni attivare, con un sistema di abbonamenti che, in futuro, potrebbe essere adottato con sempre maggiore frequenza sul mercato delle quattro ruote.

Il primo modello di Sony Honda Mobility sarà caratterizzato anche dalla presenza della guida autonoma di livello 3. Honda ha già introdotto sistemi di questo tipo che saranno ulteriormente affinati in vista del lancio del nuovo modello. L’elettrica di Sony sarà, naturalmente, un’auto premium. Sul progetto dovrebbero arrivare i primi dettagli già nei prossimi mesi.

L’appuntamento con il debutto ufficiale del modello è fissato tra circa 3 anni. Nel frattempo, Sony Honda Mobility continuerà lo sviluppo e potrebbe anche gettare le basi per la realizzazione di ulteriori vetture.