Sostituire una batteria costerà come sostituire un motore

Le batterie ad alto voltaggio sono essenziali per il funzionamento delle auto elettriche, ma preoccupazioni legate alla loro longevità e ai costi di sostituzione frenano alcuni consumatori. Una notizia positiva emerge tuttavia dal settore della produzione di accumulatori: una "rivoluzione silenziosa" sta migliorando la densità energetica e la durata delle batterie, promettendo di ridurre notevolmente i costi di sostituzione e di offrire nuove possibilità di riutilizzo.

Secondo un recente rapporto della startup Recurrent, specializzata in analisi sulla salute delle batterie, la necessità di sostituirle è un evento raro grazie alle garanzie offerte dai produttori che coprono otto anni o 100.000 chilometri. La maggior parte delle batterie moderne, infatti, riesce a durare il doppio dei tempi e delle distanze garantite. In termini economici, ci sono buone notizie: i costi delle celle sono destinati a scendere significativamente entro la fine del decennio. Recurrent stima che il prezzo delle celle possa raggiungere i 35 $/kWh, portando il costo totale per un pacco batterie a circa 50 $/kWh.

Questi sviluppi dovrebbero comportare una diminuzione del costo di sostituzione delle batterie: per un pacco da 100 kWh si parla di una cifra tra i 4.500 e i 5.000 dollari, un costo simile a quello della sostituzione di un motore a combustione interna di base. Tuttavia, al momento, sostituire un pacco batterie può costare ancora tra i 5.000 e i 16.000 dollari a seconda del modello e della dimensione del pacco stesso. Ma la tendenza è chiaramente in discesa, trainata principalmente dalla riduzione dei costi del litio, che Goldman Sachs prevede possa scendere del 50% entro il 2026, rendendo i veicoli elettrici (BEV) competitivi nei prezzi rispetto alle auto tradizionali.

Un ulteriore vantaggio economico viene dalla possibilità di rivendere i pacchi batteria usati. Le officine, infatti, possono rigenerare e vendere questi componenti per applicazioni come l'accumulo di energia, aggiungendo un guadagno di 10-20 $/kWh per gli automobilisti che scelgono di dare una "seconda vita" alle loro batterie. In definitiva, il calo del costo delle batterie e il loro riutilizzo non solo favoriscono la transizione ecologica verso veicoli a zero emissioni, ma rappresentano anche una soluzione economicamente vantaggiosa per i consumatori, contribuendo ulteriormente alla diffusione delle auto elettriche.

Le batterie ad alto voltaggio hanno catalizzato una vera e propria rivoluzione nell'industria automobilistica, permettendo lo sviluppo e la diffusione delle auto elettriche. Sebbene le preoccupazioni legate ai costi e alla longevità delle batterie rimangano, gli sviluppi storici e le innovazioni attuali ci assicurano che stiamo avanzando verso un futuro più verde e sostenibile. La storia delle batterie è un chiaro esempio di come l'innovazione continua possa portare a miglioramenti significativi che toccano la vita di tutti i giorni.