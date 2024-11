Scoperta la durata reale delle batterie per auto elettriche

Le batterie delle auto elettriche mantengono le prestazioni molto più a lungo di quanto si pensasse, secondo un recente studio condotto dalla società di consulenza P3 in collaborazione con Aviloo. L'analisi, che ha coinvolto 50 veicoli della flotta aziendale e dati di altre 7.000 auto elettriche, sfata il mito del rapido degrado delle batterie e della conseguente obsolescenza dei veicoli.

Lo studio rivela un quadro incoraggiante per il futuro della mobilità elettrica. Contrariamente alle preoccupazioni diffuse, le batterie agli ioni di litio delle auto elettriche mostrano una notevole resilienza nel tempo. Questo dato è cruciale per aumentare la fiducia dei consumatori e accelerare l'adozione di veicoli a zero emissioni.

L'analisi di P3 ha evidenziato un pattern di degrado delle batterie ben diverso dalle previsioni pessimistiche: nei primi 30.000 km, la capacità scende rapidamente al 95%; a 100.000 km, la batteria mantiene il 90% della capacità iniziale; tra 200.000 e 300.000 km, la capacità si stabilizza intorno all'87%. Questi dati suggeriscono che le batterie possono durare fino a 20 anni, superando ampiamente le garanzie standard di 8 anni o 160.000 km offerte dai produttori.

P3 ha fornito anche alcune raccomandazioni per preservare le prestazioni delle batterie nel tempo, come la guida progressiva (evitare accelerazioni e frenate brusche) e la ricarica quotidiana (preferire la ricarica lenta rispetto a quella rapida). Questi accorgimenti possono contribuire significativamente a rallentare l'invecchiamento delle celle e mantenere l'efficienza della batteria nel lungo periodo.

La longevità delle batterie dimostrata dallo studio potrebbe avere un impatto positivo sul mercato dei veicoli elettrici. Markus Hackmann, responsabile del dipartimento Mobilità Sostenibile di P3, ha sottolineato l'importanza di questi dati: "la disinformazione può avere un impatto negativo sulla transizione alla mobilità elettrica alimentando paure infondate e riducendo l'accettazione da parte della società e la penetrazione sul mercato dei veicoli elettrici". Con queste nuove evidenze, i consumatori potrebbero sentirsi più sicuri nell'investire in un'auto elettrica, sapendo che il cuore tecnologico del veicolo - la batteria - manterrà le sue prestazioni per molti anni.

In conclusione, lo studio di P3 fornisce dati concreti che sfatano i miti sulla rapida obsolescenza delle auto elettriche, aprendo nuove prospettive per una diffusione più ampia di questa tecnologia nel prossimo futuro.