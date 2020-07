SsangYong Korando, diffusi i teaser della versione elettrica

La SsangYong ha diffuso i primi bozzetti del suv elettrico derivato dal Korando. Immagini che anticipato il design di quello che sarà il primo modello a zero emissioni della casa automolistica coreana. Arrivo sul mercato previsto per inizio 2021.

Nome in codice E100. In attesa della presentazione ufficiale, SsangYong sorprende tutti con due immagini teaser sul nuovo Korando. Non mancano inoltre le prime indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche e dunque sul powertrain. Sotto il cofano di SsangYong Korando EV potrebbe trovare spazio un pacco batteria da 61 kWh fornito da LG Chem unitamente ad un motore da 190 CV, con un’autonomia compresa tra i 350 e i 420 km (NEDC).

DNA del Suv Korando e frontale ridisegnato .

Ottimizzazioni sia per efficienza che dal punto di vista aerodinamico per il nuovo modello elettrico. La novità che contraddistinguerà il veicolo è infatti il cofano in alluminio implementato per avere maggiore autonomia grazie alla riduzione del peso.