Verso la fine del 2020, il costruttore americano SSC è finito sotto la lente di ingrandimento a causa di alcune top speed registrate e mai confermate. Inizialmente si pensava avesse raggiunto i 531 km/h, valora smentito a distanza di qualche mese, e successivamente i 482 km/h, ritrattato anch’esso. Lo scorso gennaio, tuttavia, SSC Tuatara ha ottenuto un nuovo e legittimo record di velocità superando quello precedentemente raggiunto da Koenigsegg con Agera RS.

Con un esperto di Racelogic VBOX e un analista indipendente a disposizione per verificare tutte le velocità registrate, SSC Tuatara ha raggiunto una velocità verificata di 474,8 km/h; sebbene sia ancora al di sotto dell’obiettivo di 482 km/h, 300 mph, quello che sorprende di questo risultato è l’avanzata del contachilometri dopo aver superato i 418 km/h. Il produttore assicura comunque che la top speed potrebbe arrivare con una pista di dimensioni superiori, maggiori dei 3,2 km attuali. SSC ha effettivamente superato il record mondiale di velocità, ma lo ha fatto solo in un passaggio; affinché un tentativo di record sia valido, deve essere ottenuto in direzioni opposte, per escludere qualsiasi aiuto fornito dal vento o da terze parti. Record di questo tipo non sono rari da trovare; Bugatti stessa, nel 2019, aveva raggiunto i 489 km/h con una versione speciale della Chiron, valore tuttavia non inseribile come record mondiale ufficiale a causa del singolo passaggio.

Di una cosa siam sicuri, SSC continuerà i propri test con Tuatara al fine di raggiungere i tanto attesi 482 km/h; l’unica cosa da capire è se Koenigsegg e Hennessey, rispettivamente con Jesko Absolut e Venom F5, resteranno ad osservare i tentativi oppure si cimenteranno in test del tutto analoghi come è successo in passato. Per chi non la conoscesse, il missile terra-terra americano è stato alimentato con una miscela E85 di etanolo e benzina che consente di spingere il propulsore V8 da 6,9 litri ad una potenza massima di 1.774 CV. Progettata in collaborazione con Jason Castriota, ex designer Pininfarina, Tuatara è realizzata totalmente in fibra di carbonio, con alcune parti (come il supporto per le sospensioni) in alluminio; il peso a secco della vettura è di appena 1.200 kg. Prevista in appena 100 esemplati, tutti costruiti nella sede di West Richland a Washington, SSC Tuatara ha un prezzo di listino vicino a 1.5 milioni di euro.