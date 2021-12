Subaru Solterra: la versione europea del SUV elettrico svelata in video

A distanza di alcune settimane dalla presentazione in anteprima mondiale, il nuovo Subaru Solterra, primo SUV elettrico dell’iconico brand nipponico, si mostra per la prima volta nella sua versione europea. Subaru, infatti, ha rilasciato un nuovo video ufficiale, che alleghiamo di seguito, in cui viene mostrato, in tutti i suoi dettagli, il nuovo SUV elettrico nella variante destinata al vecchio continente. Il video (sottotitolato in italiano) è un vero e proprio walk-around del SUV che viene descritto in ogni suo aspetto.

Il nuovo Subaru Solterra è realizzato su piattaforma e-TNGA, realizzata dall’azienda insieme a Toyota, e presenta una lunghezza di 4,69 metri, una larghezza di 1,86 metri ed un’altezza di 1,65 metri. Il passo è, invece, di 2,85 metri. Il SUV è atteso in due varianti. La prima presenta un motore elettrico singolo, abbinato all’asse anteriore ed in grado di erogare una potenza massima di 204 CV.

La seconda versione del Solterra è, invece, dotato di una configurazione dual motor, con un’unità per ogni asse. Complessivamente, questa versione può erogare fino ad un massimo di 218 CV con la possibilità di sfruttare anche la trazione integrale. Per entrambe le varianti del SUV di Subaru c’è un pacco batterie agli ioni di litio con una capacità complessiva di 71,4 kWh.

Per quanto riguarda l’autonomia di funzionamento, il Subaru Solterra potrà garantire fino a 530 chilometri di percorrenza. Nella variante dual motor, però, l’autonomia scenderà a 460 chilometri. Il debutto sul mercato europeo del nuovo SUV di casa Subaru è atteso per la fine del primo semestre del 2022. Per il momento, non sono ancora stati ufficializzati i prezzi.