Subaru WRX: il nuovo modello si mostra in alcune foto spia

L’arrivo della nuova Subaru WRX dovrebbe essere, ormai, abbastanza vicino. Nel frattempo, non mancano alcune foto spia grazie alle quali è possibile capire quali saranno le peculiarità che andranno a caratterizzare l’attesissimo veicolo della casa automobilistica giapponese. Dunque, le nuove immagini che ritraggono il prototipo della WRX, mostrano l’auto quasi totalmente nascosta dal consueto e immancabile camuffamento. Nonostante ciò sembrano essere evidenti le linee che andranno a disegnare il veicolo del marchio Subaru. Dal punto di vista del design, la nuova Subaru WRX sembra non essere molto distante rispetto allo stesso modello che venne prodotto nel 2019.

Sembrerebbe però che la casa automobilistica giapponese apporterà alcune piccole modifiche che andranno ad interessare la parte frontale della WRX e alcuni dettagli della parte posteriore. Infatti, per quanto riguarda il frontale, il veicolo sarà caratterizzato da un lungo cofano, una presa d’aria posizionata al centro e una calandra esagonale. Inoltre, nella zona inferiore, non mancheranno la mascherina e i fari fendinebbia. Elementi decisamente molto simili al modello del 2019 sono, invece, i fari. Una piccola differenza rispetto alla WRX precedente, è evidente anche nella fiancata del veicolo. Infatti – a quanto pare – le linee che disegnano la nuova Subaru, sembrano essere più morbide e i finestrini saranno più ampi. La parte posteriore sarà caratterizzata dalla presenza di fari con linee meno morbide e dai quattro terminali di scarico. Non è presente, invece, l’alettone.

Sotto il punto di vista tecnico, non vi sono ancora informazioni ufficiali, ma la nuova Subaru WRX potrebbe essere equipaggiata da un motore 2.4 turbo a 4 cilindri. Dunque, il medesimo delle versioni di Ascent, Legacy e Outback, in grado di erogare circa 260 CV. Tuttavia, con l’aggiornamento la nuova WRX potrebbe arrivare ad una potenza di circa 400 CV. Dunque, dopo l’inevitabile rinvio del debutto – inizialmente previsto entro il 2020 – a causa della pandemia del coronavirus, molto probabilmente la nuova generazione della Subaru WRX arriverà durante i prossimi mesi del 2021.