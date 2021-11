Super Soco a EICMA con il nuovo marchio premium Vmoto

L’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, meglio conosciuti come EICMA, è ormai alle porte, e diversi produttori di due ruote stanno finalmente tornando a confermare la propria presenza all’importante manifestazione milanese; tra queste c’è anche Super Soco, marchio specializzato nella progettazione e produzione di scooter e piccole moto elettriche dedicate all’utilizzo cittadino.

Super Soco si presenterà ad EICMA, che si svolgerà presso i padiglioni di FieraMilano a Rho dal 25 al 28 Novembre, con una interessante novità: il gruppo dietro al marchio Super Soco, chiamato Vmoto Soco Group, presenterà infatti il nuovo marchio Vmoto pensato appositamente per i mercati europei e americani.

EICMA sarà il culmine di un percorso che sta già iniziando in questi giorni, con Vmoto che ha rilasciato un primo teaser relativo al proprio nuovo logo; in fiera Vmoto porterà con sé il suo primo modello di fascia premium, un mezzo a due ruote pensato e progettato interamente in Europa, con soluzioni tecniche di prim’ordine.

Una volta che il lancio di Vmoto sarà completato, il gruppo si suddividerà in 2 marchi con compiti distinti: da una parte avremo Super Soco by Vmoto Soco, che si occuperà di mobilità urbana, mentre dall’altra avremo Vmoto Fleet, dedicato al mercato business come quello delle consegne a casa o dei servizi di sharing.

Ad oggi non sappiamo granché sulle caratteristiche del nuovo modello di Vmoto: se da una parte Super Soco si occupa di realizzare soluzioni dedicate alla mobilità urbana, è lecito pensare che Vmoto – con le sue soluzioni premium – possa andare a competere su un mercato differente, come quello delle moto elettriche ad alte prestazioni. Per il momento si tratta solo di una speculazione, ma realtà come Energica e Zero Motorcycles sono avvisate: a breve potrebbe esserci un nuovo competitor sul mercato!

Il programma di Soco in occasione di EICMA è ricco di interessanti eventi, tra questi segnaliamo anche la presenza dell’ex pilota di Moto GP Jorge Lorenzo.