Super73 realizza una bici speciale a tema Star Wars

La compagnia californiana specializzata nella produzione di biciclette elettriche a pedalata assistita Super73 ha presentato una versione custom che piacerà ai fan della saga di Star Wars. Questa speciale Super73 RK è stata realizzata su ordine dell’attore britannico Rahul Kohli, e offre tante piccole chicche estetiche legate all’universo creato di George Lucas.

L’intera bicicletta è stata progettata in collaborazione con il committente: si propone in un bel colore nero opaco con dettagli rossi e illuminazione integrata, oltre al logo dell’Impero sul “serbatoio”, che in realtà contiene la batteria che supporta la pedalata.

“Wired for sound”, così Super73 definisce questa creazione: cablata per il suono, grazie alla collaborazione con diversi professionisti del settore audio cinematografico, e con alcuni collezionisti appassionati di repliche di oggetti dei film di Star Wars. Il risultato è quello di una bici che emette una gran quantità di suoni presi dalla Speeder, manca solo la possibilità di levitare. Sulla bici si trova una pulsantiera che permette di replicare tutti i suoi originali, come quello del blaster laser. E’ disponibile anche un set di suoni presi dal videogioco Star Wars Episode 1: Racer, che trasforma la bici in una pod racer.

Dopo aver ricevuto la bici personalizzata, Kohli si è speso in parole di stupore e ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto:

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso dallo stile e il design. E’ una bici bellissima, e appena ho acceso la parte elettronica sono rimasto senza parole. Andare in giro in bici emettendo questi suoni ti fa sentire un bambino, quando giocavi a immaginare di attraversare il deserto di Tatooine, in cerca di uno dei campi dei Tusken raider.”

L’offerta delle bici elettriche di Super73 è ricca e molto completa, e parte dalla cifra di 1,599 € per il modello Super73-ZG, in grado di offrire circa 30 km di autonomia e una velocità massima di 25 chilometri orari. Chiaramente questa versione non è disponibile all’acquisto, trattandosi di una versione realizzata ad hoc.