Telepass anticipa il Black Friday offrendo il canone gratis

Il colosso italiano del telepedaggio, Telepass, ha indetto una promozione speciale;in largo anticipo, per il Black Friday 2024, sconti e vantaggi a tutti i nuovi clienti fino al 2 dicembre. L'iniziativa mira ad attirare nuovi utenti con canoni azzerati e cashback sui pedaggi autostradali.

La promozione si articola in due offerte principali: una per il contratto Base (Family) e una per il Plus. Per il Telepass Base, i nuovi clienti godranno di canone zero per un anno, seguito da un costo mensile di 3,9 euro. Inoltre, riceveranno un cashback del 50% sui pedaggi effettuati in Italia tra il 20 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025, fino a un massimo di 25 euro.

L'offerta Telepass Plus prevede, invece, l'azzeramento del canone mensile di 4,9 euro per il dispositivo (di cui potete trovare le clip di supporto su Amazon), fino al 30 giugno 2026. Gli utenti beneficeranno di sconti su 17 tratte autostradali e del medesimo cashback sui pedaggi del periodo natalizio, oltre a ricevere in omaggio un giorno di skipass gratuito nei comprensori convenzionati.

Per attivare le promozioni, i clienti possono utilizzare l'app Telepass inserendo i codici BFBASE24 per l'offerta Base o BFPLUS24 per la Plus. In alternativa, è possibile recarsi in uno dei oltre 1.000 punti vendita convenzionati presenti sul territorio italiano o visitare il sito ufficiale per creare un account.

Questa iniziativa di Telepass si inserisce nel contesto più ampio del Black Friday, il celebre periodo di sconti pre-natalizi ormai consolidato anche in Italia. L'azienda punta ad ampliare la propria base utenti, offrendo condizioni vantaggiose per l'accesso ai suoi servizi di telepedaggio e mobilità.