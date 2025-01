PREZZO STRACCIATO per uno dei dei mouse gaming Logitech più apprezzati! - 49%

Se state cercando un mouse da gaming di fascia alta a un prezzo incredibile, l'offerta su Amazon inerente al Logitech G502 HERO non passa inosservata. Disponibile a soli 47,49€, con un incredibile sconto del 49% rispetto al prezzo consigliato di 92,99€, rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi.

Logitech G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G502 HERO si distingue per il suo sensore HERO 25K, capace di offrire una precisione estrema grazie ai suoi 25.600 DPI senza alcun tipo di smoothing, filtraggio o accelerazione. Questo lo rende perfetto per chi cerca la massima reattività nei giochi competitivi, garantendo un controllo totale e movimenti fluidi.

Uno dei punti di forza di questo mouse è la sua personalizzazione avanzata. Con 11 pulsanti programmabili, potete assegnare comandi personalizzati per un'esperienza di gioco su misura. La rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità permette di passare da uno scorrimento fluido a uno più preciso, perfetto per le sessioni di gaming intense e per la navigazione rapida.

Il sistema di regolazione del peso consente di aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 g, permettendo di adattare il mouse al proprio stile di gioco, migliorando il bilanciamento e il comfort anche durante le sessioni più lunghe. Inoltre, grazie alla tecnologia LIGHTSYNC RGB, potete personalizzare l'illuminazione del vostro setup, sincronizzandola con il vostro stile di gioco e con altri dispositivi Logitech G.

La qualità costruttiva è garantita da un sistema di tensionamento meccanico dei pulsanti, che assicura una risposta rapida e precisa a ogni clic. Il design ergonomico offre il massimo comfort, rendendo questo mouse ideale sia per chi gioca per ore sia per chi lo utilizza per lavoro.

Con questa offerta a tempo limitato, Logitech G502 HERO diventa un acquisto imprescindibile per ogni gamer che vuole migliorare le proprie prestazioni senza spendere una fortuna. Approfittatene subito prima che il prezzo torni a salire! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon