Tesla aggiorna la Model S, migliora anche il volante

In seguito al lancio della Tesla Model S Plaid vi avevamo riportato le perplessità e le lamentele di alcuni proprietari della nuova auto americana: il volante a cloche installato sulla nuova Model S, tanto voluto da Elon Musk, non ha fatto una buona prima impressione, tanto che la compagnia si sta preparando a rilasciare l’aggiornamento software 2021.36 con il quale, tra le altre cose, andrà anche a modificare alcune funzioni del volante.

Uno dei primi interventi è relativo al sensore che disinserisce gli indicatori di direzione: nel comunicato ufficiale, Tesla afferma che ora gli indicatori si spegneranno automaticamente una volta che il veicolo avrà rilevato correttamente il cambio di corsia, l’attraversamento di un incrocio o il passaggio di un bivio. Aggiornate le funzioni di altri tasti presenti sul volante, che ora possono essere utilizzati per attivare e tenere fissi gli abbaglianti, o attivare i tergicristalli.

A favore del volante a cloche tanto voluto da Tesla si è espresso lo youtuber americano Marques Brownlee, che in estate aveva inizialmente pubblicato un video in cui si diceva scontento del nuovo design scelto da Tesla. Stavolta, tramite Twitter, ha voluto diffondere le sue nuove impressioni dopo aver utilizzato l’auto per più di 10.000 chilometri: stando alle dichiarazioni di Marques, una volta fatta l’abitudine il volante a cloche è molto comodo e semplice da utilizzare, tanto che se gliene fosse data la possibilità non lo vorrebbe sostituito da un classico volante che tutti conosciamo.

Tra le altre modifiche legate alla Quality of Life a bordo e nelle fasi di ricarica, ce n’è una dedicata ai climi più freddi: ora l’auto sarà in grado di ottimizzare la temperatura della batteria al fine di permetterle una ricarica ancora più rapida alle colonnine Supercharger. Si tratta di una funzione già presente su altri modelli di Tesla, ma che è stata ulteriormente ottimizzata per le batterie installate sulle nuove Model S. Inoltre è stata introdotta una nuova funzione di purificazione dell’abitacolo, semplicemente attivando la modalità Bioweapon tramite la app ufficiale Tesla per ripulire l’aria all’interno dell’abitacolo.