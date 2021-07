Tesla al primo posto tra i marchi di auto più ricercati in Europa

Vi siete mai chiesti quale è l’auto più desiderata dagli utenti? Per rispondere a questa domanda Vandel ha deciso di realizzare un report prendendo in esame il numero di ricerche mensili di 15 marchi di auto di lusso in ben 32 Paesi europei per scoprire il più popolare di tutti.

Con un totale complessivo di 3.897.500 ricerche europee ogni mese, oltre ad essere il marchio automobilistico più popolare in 20 dei 32 paesi recensiti, la casa produttrice di veicoli elettrici Tesla si aggiudica il trofeo per l’auto di lusso più ricercata d’Europa.

Germania – 974.000 ricerche

Regno Unito – 547.000 ricerche

Francia – 443.000 ricerche

Italia – 381.000 ricerche

Spagna – 251.000 ricerche

Al secondo posto troviamo invece BMW che oltre a contare 3.021.400 ricerche in tutto il continente, è l’auto preferita in dieci dei Paesi presi in esame. BMW occupa infatti il primo posto in paesi come Croazia, Finlandia, Portogallo e Paesi Bassi. Terzo gradino nel podio per Audi. Subito dietro BMW, ci sono infatti 2.431.900 ricerche al mese per la casa automobilistica tedesca, che arriva prima anche in due dei 32 paesi esaminati: Grecia con 35.000 ricerche e Russia con 62.000 ricerche.

Ma quale sarà il paese più appassionato di auto? Secondo quanti emerge dai dati diffusi da Vandel, con 2.947.700 ricerche ogni mese su questi 15 marchi di auto di lusso, la Germania è la più ossessionata dalle auto di lusso, con produttori come BMW, Audi, Porsche e Mercedes-Benz tra i preferiti.

Germania – 2.947.700 ricerche

Regno Unito – 2.106.000 ricerche

Francia – 2.180.400 ricerche

Italia – 1.942.200 ricerche

Spagna – 1.278.100 ricerche

Polonia – 1.117.800 ricerche

Paesi Bassi – 688.050 ricerche

Svezia – 512.600 ricerche

Belgio – 534.800 ricerche

Russia – 439.200 ricerche

Non a caso dunque che la Casa automobilistica di Elon Musk è l’unico marchio full-electric presente nell’elenco, risultato che dimostra come la transizione elettrica fatichi ancora ad imporsi. Non dimentichiamo però che l’Italia si conferma uno dei mercati con maggiore apprezzamento nei confronti di Tesla. Ferrari si è invece posizionata al settimo posto con poco più di 1 milione di ricerche.