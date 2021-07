Tesla, fino a 300 kW di potenza massima per i Supercharger V3

La grande rete di ricarica marchiata Tesla aumenterà la sua capacità massima per consentire agli utenti una ricarica decisamente più rapida della loro vettura. Una grande novità che renderà i Supercharger della società americana ancora più performanti. Con una continua espansione ed evoluzione delle colonnine di ricarica Tesla, testimoniata anche dalle nuove stazioni di ricarica prefabbricate che permettono un’installazione inevitabilmente più rapida degli stalli, la casa automobilistica di Elon Musk continua a sorprendere gli utenti.

É Lo stesso numero uno di Tesla a confermare che la casa produttrice ha deciso di aggiornare la rete Supercharger per offrire fino 300 kW di potenza, attraverso un tweet in risposta ad un utente che ha condiviso i risultati di un test di Car and Driver in cui alcune auto elettriche hanno affrontato 1.000 miglia, con le Tesla in cima alla classifica finale.

CAR & DRIVER "EV 1000" TOP TEN : Tesla Model S Long Range Plus Tesla Model Y Performance Tesla Model 3 Performance Ford Mustang Mach-E 4X Porsche Taycan 4S Kia Niro EV Audi e-tron Volkswagen ID.4 Volvo XC40 Recharge Polestar 2 Nissan Leaf Plus

https://t.co/jABEKpLDip — JPR007 (@jpr007) July 15, 2021

Nonostante il dettaglio relativo all’aggiornamento della rete di ricarica, Elon Musk non ha fatto sapere quali saranno le vetture che potranno usufruirne. Non dimentichiamo che la continua espansione, accompagnata dall’aggiornamento della rete di Supercharger, sono punti chiave della strategia di Tesla che punta ormai a raggiungere 1 milione di auto vendute entro fine anno. In tale prospettiva, una rete di ricarica ampia ed efficiente non potrà che incrementare la diffusione delle elettriche del marchio. Tuttavia, entro la fine del 2021 la società utilizzerà solamente energie rinnovabili per la propria rete di ricarica andando cosi a ridurre maggiormente le emissioni di CO2.

Non a caso, i Supercharger rappresentano da sempre l’arma vincente di Tesla; grazie all’efficiente rete di ricarica le auto del marchio possono viaggiare percorrendo senza problemi le lunghe distanze. Anche nel nostro Paese l’azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche continua ad ottimizzare la rete di ricarica: l’inaugurazione dei giorni scorsi di una nuova stazione ha portato a 43 il numero dei punti attivi.