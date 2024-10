Tesla e Musk sono in causa per "colpa" del Cybercab

Tesla è stata citata in giudizio da Alcon Entertainment, una delle case di produzione di Blade Runner 2049, per violazione del copyright durante la presentazione "We, Robot" del 10 ottobre. L'evento, tenutosi negli studi Warner Bros. Discovery a Hollywood e condotto da Elon Musk, ha utilizzato immagini che Alcon sostiene siano state generate tramite AI partendo da fotogrammi del film di fantascienza del 2017.

La causa legale mette in luce le crescenti tensioni tra l'industria dell'intrattenimento tradizionale e le aziende tecnologiche che utilizzano l'intelligenza artificiale. Alcon afferma di aver negato esplicitamente il permesso a Tesla di utilizzare immagini del film poche ore prima dell'evento, citando preoccupazioni sull'associazione con Musk e il suo comportamento controverso sui social media.

Nonostante il rifiuto, Tesla avrebbe utilizzato un generatore di immagini AI per creare una scena simile a quella del film, mostrandola per 10 secondi durante la presentazione. Musk ha persino fatto riferimento alla franchise di Blade Runner, auspicando un futuro "divertente ed eccitante" piuttosto che distopico come nei film di fantascienza.

La causa solleva interrogativi sulla proprietà intellettuale nell'era dell'AI generativa. Alcon sostiene che l'uso non autorizzato di immagini del film, anche se modificate dall'intelligenza artificiale, costituisca una violazione del copyright. Questo caso potrebbe stabilire un importante precedente legale per l'utilizzo di contenuti protetti da copyright come input per sistemi di AI.

Implicazioni per l'industria tecnologica e dell'intrattenimento

L'incidente evidenzia le sfide che le aziende tecnologiche devono affrontare quando cercano di utilizzare contenuti culturali popolari nelle loro presentazioni. La decisione di Alcon di negare il permesso a Tesla riflette le preoccupazioni di molti brand riguardo l'associazione con figure controverse come Musk.

La causa potrebbe anche avere ripercussioni più ampie sull'uso dell'AI generativa nell'industria creativa. Se Alcon dovesse avere successo, potrebbe limitare la capacità delle aziende di utilizzare l'AI per creare contenuti ispirati a opere esistenti senza autorizzazione.

Alcon non voleva che Blade Runner 2049 fosse affiliato a Musk, Tesla o qualsiasi azienda di Musk.

Al momento, né Tesla né Warner Bros Discovery hanno commentato pubblicamente la causa. Non è ancora chiaro l'importo dei danni che Alcon sta cercando di ottenere. La risoluzione di questo caso potrebbe avere implicazioni significative per il futuro dell'uso dell'AI nel settore creativo e tecnologico.

L'evento "We, Robot" era stato organizzato da Tesla per presentare i suoi nuovi veicoli Cybercab e Robovan, oltre all'ultima versione del robot umanoide Optimus. Ironicamente, Alcon ha fatto notare che Blade Runner 2049 presenta una "auto completamente autonoma, dal design straordinario e dotata di intelligenza artificiale", proprio il tipo di tecnologia che Tesla sta cercando di sviluppare.

Questo caso mette in luce la necessità di chiarire le regole sull'uso dell'AI generativa in relazione ai contenuti protetti da copyright, un'area del diritto che sta rapidamente evolvendo con l'avanzare della tecnologia.