Tesla, entra in funzione il Supercharger V3 di Milano

Inaugurata la stazione di ricarica di Arese che offrirà 8 colonnine da 250 kW e 4 destination charger. Parliamo dunque della seconda infrastruttura di ricarica che implementa i Tesla Supercharger V3 sul territorio nazionale italiano.

L’istallazione di nuove infrastrutture con tecnologie dedicate ai cittadini è inevitabilmente un passo fondamentale per far sì che la transizione verso una mobilità elettrica possa crescere ulteriormente. Nel dettaglio, la nuova stazione si trova alle porte di Milano, all’incrocio tra la A4 Torino Venezia e la A8 Milano Laghi.

Un nuovo inizio

Come accennato, il nuovo sito Tesla dispone di 8 Supercharger V3 congiuntamente a 4 Destination Charger implementati per offrire il servizio di ricarica ai possessori di auto di altre case automobilistiche. Tuttavia, il sito si appresta a raggiungere a breve la piena operatività e arriverà ad accogliere nuove infrastrutture per un totale di 20 colonnine.

L’aumento dei volumi di vendita delle vetture elettriche sta inevitabilmente spingendo le case automobilistiche ad ottimizzare i piani strategici anche in ambito di infrastrutture di ricarica: il nostro Paese conta la presenza di 8.467 infrastrutture di ricarica e, nel dettaglio, sono 16.652 punti disponibili per i veicoli elettrici. Tuttavia, le colonnine con livello di potenza più diffuse sono le fast e dunque quelle da 50 kW. Per quanto riguarda le colonnine ultra-fast con più di 100 kW di potenza, il numero di punti è decisamente inferiore.

Non mancano pertanto le iniziative preposte dalle società per l’ottimizzazione delle tecnologie dedicate ai nuovi veicoli elettrici. L’implementazione di apposite stazioni di ricarica si sta dimostrando una mossa fondamentale vista la crescita dei numeri di vendita: sull’esempio di Tesla, l’azienda statunitense Rivian ha deciso di incrementare i benefici a favore degli utenti creando infrastrutture di ricarica in varie destinazioni turistiche. Cosi come Jeep, che ha deciso di offrire agli utenti dei punti di ricarica a energia solare nei percorsi in off-road.