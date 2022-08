Nonostante quello che il nome potrebbe implicare, la funzionalità Full Self-Driving (FSD) di Tesla non è un sistema completamente autonomo e non raggiunge pertanto il noto Livello 5. A tutti gli effetti, FSD è solo un sistema di livello 2+, che combina funzionalità avanzate come il cambio di corsia automatico, cruise control adattivo e parcheggio automatico con alcuni sistemi di assistenza alla guida. Nonostante questo, Tesla ha ripetutamente aumentato i prezzi passando dagli iniziali 5mila dollari ai successivi 10mila per poi giungere, non molto tempo fa, agli attuali 12mila dollari. Ora un altro aumento è alle porte e potrebbe far impennare il prezzo.

La scorsa domenica, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha riportato in un tweet che giungeranno delle modifiche ai listini Tesla, in particolare al sistema FSD; più in dettaglio “In seguito al rilascio di FSD Beta 10.69.2, il prezzo di FSD salirà a 15mila dollari in Nord America il 5 settembre”. Un aumento decisamente di rilievo, soprattutto se si considera che da nessuna parte ne viene garantito l’effettivo funzionamento; sono necessari infatti diversi requisiti, anche estranei a Tesla stessa, affinché il sistema si attivi e operi regolarmente. Inoltre, per accedere al programma, è necessario che il sistema rilevi un punteggio di sicurezza elevato >90 su 100 in un periodo di monitoraggio di sette giorni.

Non è chiaro il motivo per cui Tesla non darà FSD a tutti coloro che lo pagheranno. Il software Autopilot invece, con meno funzionalità e automatismi, dell’azienda è attualmente sotto inchiesta dall’NTHSA dopo una serie di incidenti mortali. L’aumento di prezzi sarà applicato a partire dal 5 settembre, tutti gli ordini effettuati entro quella data non subiranno alcun incremento nel prezzo di acquisto; naturalmente, come tutti gli aggiornamenti software, è possibile acquistare FSD anche in un secondo momento tramite l’app Tesla.

Musk non ha specificato quali miglioramenti saranno inclusi nella versione 10.69.2, ma una serie di note verranno probabilmente inviate ai proprietari una volta installato il software. Sebbene al momento non ci siano indiscrezioni per l’Europa, non è difficile immaginare che il listino Tesla possa cambiare anche nel Vecchio Continente.