La storia di oggi ci arriva da Sacramento, in California, dove una Tesla parcheggiata in uno sfasciacarrozze in seguito a un incidente stradale ha preso fuoco, dopo essere rimasta ferma nello stesso punto per 3 settimane.

Crews arrived to our first Tesla fire. It was involved in an accident 3 wks ago, and was parked in a wrecking yard. Crews knocked the fire down but it kept reigniting/off-gassing in the battery compartment. Crews created a pit, placed the car inside, and filled the pit with water pic.twitter.com/Lz5b5770lO — Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) June 12, 2022

Come ormai sappiamo, gli incendi che si scatenano dalle batterie al litio sono particolarmente difficili da spegnere – anche se relativamente sicuri, dato che non c’è particolare rischio di esplosione – e questa è stata la prima occasione in cui i pompieri di Sacramento si sono trovati ad affrontare un incendio di questo tipo: dopo aver provato più volte a spegnere l’incendio, e dopo aver constatato che le fiamme avrebbero continuato a riaccendersi per lungo tempo, il dipartimento dei vigili del fuoco della città californiana ha deciso di cambiare approccio.

Per riuscire a spegnere il fuoco scatenatosi dalla Tesla incidentata, i pompieri hanno scavato una fossa grande a sufficienza per calarci dentro i resti in fiamme dell’auto, fossa che poi è stata riempita di acqua al fine di sommergere completamente la Tesla, spegnendo definitivamente l’incendio. Per domare completamente le fiamme provenienti dal pacco batterie della Tesla, i pompieri di Sacramento hanno impiegato più di 17.000 litri di acqua; una gran quantità, che però sarebbe potuta essere ancora più grande se i pompieri non avessero optato per il metodo della buca piena d’acqua – questo sistema ha permesso di ridurre il consumo di acqua in modo drastico, un aspetto molto importante in uno stato che soffre di gravi problemi di siccità come la California.

Molto attivi sui canali social, i pompieri di Sacramento hanno raccontato la storia del loro primo intervento su una Tesla incendiata con post su Facebook e Twitter, dove hanno anche mostrato immagini e video dell’auto in fiamme e dei resti una volta concluso l’intervento; senza dubbio questi incendi sono spaventosi perché difficili da spegnere, ma con il tempo troveremo sicuramente soluzioni efficienti ed efficaci per spegnere rapidamente anche questi fuochi.