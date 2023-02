Vi ricordate il ‘Master Plan‘ di Tesla? Se non ve lo ricordate ve lo riassumo in poche parole: il primo step prevedeva di realizzare un’auto sportiva (Tesla Roadster) da vendere a pochi fortunati, così da racimolare fondi a sufficienza da poter produrre un’auto elettrica che fosse un po’ più accessibile (Tesla Model S) e con i fondi da essa ricavati progettare e realizzare un’auto elettrica che fosse davvero accessibile a una buona fetta di popolazione. E’ proprio grazie a questo progetto a lungo termine che Tesla è riuscita a dare vita alla Model 3, senza dubbio una delle auto di maggior successo degli ultimi anni: a 5 anni di distanza dal suo arrivo sul mercato, Tesla sta preparando una nuova versione della Model 3, la versione 2024 che potrà vantare un design rinnovato – il cosiddetto ‘facelift‘ – ma anche alcune novità tecniche interessanti. Internamente il progetto è indicato con il nome in codice “Highland” ed è probabile che sia proprio questo l’esemplare avvistato durante i test su strada.

Nelle ultime settimane si sono rincorse tante voci riguardo alla nuova Tesla Model 3 2024 e le prime foto camuffate hanno fatto il giro del web: il posizionamento dei teli neri sui paraurti della Model 3 che vi mostriamo ci fa ovviamente pensare a nuovi paraurti e possibilmente anche a nuovi gruppi ottici, dato che quelli presenti su questa Model 3 sono un po’ diversi nella forma. Proprio un dettaglio di quest’ultimi offre un interessante spunto di riflessione: nei gruppi ottici installati su questa Tesla Model 3 è stato notato un buco interno che non è presente sul modello attuale, un dettaglio che potrebbe tradursi finalmente nella presenza di una videocamera frontale integrata nei fari, una richiesta fatta a più riprese dalla community di utenti Tesla così da rimuovere uno dei principali punti ciechi dell’auto.

Le modifiche al design della Tesla Model 3 proseguono nella parte posteriore, anch’essa aggiornata grazie a nuovi fari che nelle foto spia sono stati parzialmente coperti dai teli neri; considerate le differenze notate sui gruppi ottici anteriori è assai probabile che Tesla abbia in serbo un rinnovo completo delle luci anteriori e posteriori dell’auto, un dettaglio che negli ultimi anni è diventato sempre più importante per distinguersi dalla concorrenza.

La versione 2024 della Tesla Model 3 dovrebbe poter vantare anche un corposo aggiornamento degli interni, o almeno questo è quello che sostengono alcuni rumor che però al momento non trovano particolari conferme: le foto spia catturate nelle ultime settimane ci mostrano interni praticamente identici a quelli dell’attuale Model 3, quando invece negli ultimi mesi si erano fatte ipotesi molto più intriganti come un nuovo display touchscreen in grado di ruotare di 90°, un nuovo volante a cloche, un nuovo cluster dedicato alla strumentazione per il guidatore e un generale miglioramento della qualità di materiali e tessuti utilizzati per l’assemblaggio.

Al momento tutto questo non trova conferme nelle immagini circolate, anzi, l’abitacolo sembra praticamente invariato rispetto a quanto già conosciamo; non ci resta che aspettare notizie più fondate per capire cos’ha in serbo Tesla per la sua Model 3 2024.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, al momento non c’è nessuna informazione in merito a possibili modifiche da apportare all’attuale gamma di Tesla Model 3, composta da 3 varianti: Standard Range RWD, Long Range AWD e Performance AWD. Questi modelli differiscono in modo evidente sia nelle prestazioni sia nell’autonomia: si parte dalla Standard Range che copre lo 0-100 in 5.8 secondi, ha una velocità massima di 225 km/h e un’autonomia di circa 420 km, passando per la Long Range che scatta da 0 a 100 in 4.2 secondi e può percorrere fino a 570 km con una sola carica, per concludere con la Performance in grado di toccare i 100 km/h da ferma in appena 3.1 secondi con un’autonomia di circa 500 km.

Se c’è un aspetto su cui Tesla potrebbe decidere di concentrarsi, è quello dell’autonomia, non tanto perché quella attuale non sia sufficiente, quanto piuttosto per aumentare ulteriormente il divario con la concorrenza che ad oggi non riesce a raggiungere gli stessi livelli di efficienza energetica e quindi di autonomia.

E le tempistiche per l’arrivo sul mercato? Anche qui, niente di ufficiale per il momento, ma secondo quanto riporta Reuters i primi esemplari 2024 di Tesla Model 3 potrebbero essere consegnati negli Stati Uniti già durante la prossima estate, mentre nella Gigafactory di Shanghai la produzione dovrebbe iniziare nel corso del terzo trimestre, quindi tra luglio e settembre. La produzione della Model 3 non avverrà solo in Cina, anzi, Tesla sta preparando la sua fabbrica di Fremont, in California, già dal 2021, mettendo a punto la linea di produzione dedicata alla nuova Model 3; la fase di test non è ancora conclusa ma sembra che tutto sia già apparecchiato per dare vita alla nuova Model 3 2024, non resta che attendere i primi esemplari di produzione per scoprire nel dettaglio tutte le novità.