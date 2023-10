La Model 3 ad alte prestazioni potrebbe diventare una nuova Plaid

La nuova Tesla Model 3 è sul mercato da qualche mese e, a differenza del precedente modello, è disponibile solo con due allestimenti. La versione Performance al momento non sembra esistere anche se, da quanto emerso in rete, potrebbe tornare sotto forma di "Plaid" analogamente quindi a Model S e Model X.

La casa automobilistica ha recentemente pubblicato il manuale di utilizzo e il catalogo dei ricambi per la nuova Model 3 Highland, e alcuni appassionati di Tesla hanno esaminato attentamente il materiale alla ricerca di nuove informazioni.

Uno di questi appassionati, noto come "The Kilowatts", ha scoperto un riferimento a una possibile versione ad alte prestazioni della Model 3 aggiornata, e nell'immagine è visibile il badge "Ludicrous Mode" insieme a menzioni della parola "Plaid".

Plaid, come sappiamo, è noto come il nome delle versioni ad alte prestazioni della Model S e della Model X di Tesla, soluzioni da oltre 1.000 cavalli. Tuttavia, quando in passato è stato chiesto se la Model 3 o la Model Y avrebbero mai avuto una variante "Plaid", il CEO di Tesla, Elon Musk, ha sempre risposto in maniera negativa.

È possibile che il riferimento a "Plaid" nel manuale sia un errore o una svista, e che questa sia semplicemente una nuova iterazione della Model 3 Performance. Indipendentemente da questo, sembra che la nuova versione includerà miglioramenti alle sospensioni, che sono state già perfezionate con la Model 3 Highland, oltre a nuovi freni sportivi e cerchi in lega.