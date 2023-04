Il mercato delle auto elettriche è in forte espansione e da qualche tempo sono disponibili sul mercato numerose proposte, anche su scala mondiale. Tesla, Kia, Hyundai, Stellantis e poi Mercedes, BMW e Audi, solo per citare alcuni produttori. Insomma, ormai tutti i brand, chi più chi meno, ha a disposizione una o più auto elettriche; ma quali sono le più desiderate e ricercate?

Tesla Model 3 è l’auto più cercata al mondo

Tesla è giunta sul mercato delle auto elettriche da poco più di 15 anni guadagnando un successo continuo e costante; tra le proposte più famose troviamo Model S e Model 3, due berline molto conosciute a livello globale e così chiacchierate che crediamo siano rimaste poche persone al mondo che non ne abbiano mai sentito parlare.

Il marchio californiano è quindi diventato molto famoso e le recenti notizie riguardanti la politica di cambio prezzi e di apertura dei Supercharger non han fatto altro che rendere Tesla ancora più sulla bocca di tutti. Una società di leasing di veicoli elettrici chiamata GRIDSERVE ha raccolto i dati di ricerca di Google dello scorso anno, catalogando stato per stato le vetture più ricercate. Lo studio ha evidenziato che la Tesla Model 3 è la più popolare, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in buona parte del mondo.

Una notizia che non sorprende più di tanto considerato che la Model 3 era l’elettrica più popolare negli Stati Uniti prima del debutto della Model Y: un cambiamento ampiamente previsto da Musk, ma sebbene Model Y sia la regina delle vendite, Model 3 appare comunque la più ricercata.

Secondo quanto riportato da GRIDSERVE, la Model 3 è l’elettrica più popolare al mondo per volumi di ricerche nel 2022, con quasi 20 milioni di click su scala mondiale.

KIA EV6: una crescita esplosiva

Mentre Tesla con la sua chiacchierata Model 3 è disponibile sul mercato da quasi 10 anni, il SUV elettrico KIA EV6 non può di certo vantare una presenza così solida come la rivale. Nonostante questo aspetto, la soluzione coreana ha ottenuto un volume di ricerca su tutto il 2022 di oltre 15 milioni di ricerche. Un valore elevatissimo, soprattutto per un’auto commercializzata nel 2021.

Tesla Model Y e Hyundai Ioniq 5: quasi a pari merito

I due SUV elettrici sono quasi a pari merito in terza posizione, con un risultato anch’esso pazzesco: oltre 12 milioni di ricerche su scala mondiale, per due auto che sono disponibile sul mercato da relativamente poco tempo.

La situazione in Europa

Se nel mondo il primo posto è catturato dalla Tesla Model 3, in Europa la situazione cambia leggermente lasciando comunque ampio spazio alla proposta di Musk. In Europa Centrale e in Italia, la Model 3 rimane la più ricercata, seguita alla KIA EV6 in Spagna, Olanda e Islanda. In Austria vince la Skoda Enyaq, mentre nei balcani la situazione è più frammentaria. In Bulgaria vince la BMW i3, in Romania la misteriosa e apparentemente sconosciuta ArcFox AS, in Servia e Montenegro la Rimac Nevera, mentre in Albania la MG 5 EV. Nel nord Europa, invece, vincono Tesla Model Y, Polestar 2 e KIA EV6.

In Africa tanti marchi

Mentre ci son situazioni piuttosto semplici da analizzare, in Africa e ricerche sono più variegate rendendo il lavoro più complicato del previsto. Nella parte settentrionale spopola Tesla con le sue Model 3 e Model Y, mentre nella parte centrale il dominio è di casa KIA con la tanto citata EV6. La zona meridionale è contesa da BMW con la sua i3, Nissan con Leaf e Porsche con la Taycan.

Asia e Australia, vicine anche per ricerca

Come per l’Europa, quanto meno parte di essa, anche in queste due zone vince Tesla con le sue Model 3 e Model Y. L’unica eccezione giunge dal territorio dell’Arabia Saudita dove Lexus, con RZ, suscita più curiosità di tutte le altre proposte.

Le ricerche più curiose

Sebbene la stragrande maggioranza di ricerche preveda vetture conosciute a noi europei, ci sono alcuni risultati piuttosto curiosi. In Argentina l’elettrica più ricercata non è un’auto ma un furgone: l’IVECO eDaily, un veicolo da lavoro con 400 km di autonomia nel ciclo urbano e una massa totale a terra fino a 7.2 tonnellate. In Belgio e in Giappone spopola il Chery QQ Ice Cream, una elettrica da 3 metri di lunghezza spinta da un motore da 27 cavalli abbinata ad una batteria al litio con un’autonomia di 175 km. A Malta vince la piccolissima Honda e, mentre in più Paesi spopola VinFast con le sue elettriche che non vedranno mai l’Europa.