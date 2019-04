Tesla Model 3 è stata l’auto più venduta in Svizzera a marzo

In Svizzera sembra che amino le auto elettriche comode e tecnologiche: la Tesla Model 3 è stata premiata come auto più venduta a marzo 2019

In Svizzera sembra che amino le auto elettriche comode e tecnologiche: la Tesla Model 3 è stata premiata come auto più venduta a marzo 2019, con ben 1.094 pezzi venduti, seguita dalla Skoda Octavia (801 pezzi venduti) e altri modelli vicino ai 500 pezzi.

Forse avrà influito la spedizione iniziata proprio il mese prima, a febbraio, ma la Model 3 sembra essere stata apprezzata molto dagli svizzeri, ma non solo. Andando ad analizzare i risultati anche nelle altre nazioni, ecco cosa ne esce fuori:

Norvegia: 5.315 pezzi

Germania: 2.226 pezzi

Olanda: 2.195 pezzi

Francia: 1.153 pezzi

Svizzera: 1.094 pezzi

Svezia: 1.005 pezzi

Spagna: 396 pezzi

TOTALE: 13.384 pezzi

Tutto sommato un buon risultato per l’auto elettrica, che ricordiamo adesso è disponibile anche in una versione “economica” da 35.000 dollari.

Tesla Model 3

La Tesla Model 3 è disponibile anche in Italia a 59.600 euro, un prezzo forse proibitivo per chi cerca un’auto economica ma di certo molto basso se andiamo a vedere le specifiche tecniche della vettura. L’auto per esempio, vanta un’autonomia di 560 km (per la versione Dual Motor a trazione integrale), è omologata per 5 persone e può raggiungere i 100 km/h in poco più di 4 secondi. Gli interni invece sfruttano un minimalismo che dona all’auto maggiore spazio, coadiuvando il tutto con il display da 15 pollici centrale, che controlla l’intero veicolo.