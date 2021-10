Tesla Model X restyling, consegnati i primi SUV

Dopo aver avviato le consegne delle prime Tesla Model S restyling, la casa automobilistica statunitense ha da poco consegnato anche le nuove Model X. Dunque, dopo alcune voci di corridoio in merito a tale notizia, sembra essere giunta conferma – in maniera ufficiale – che l’azienda automobilistica di Elon Musk ha consegnato i tanto attesi SUV elettrici. Infatti, sono state condivise – dalla stessa Tesla – alcune immagini che mostrano alcuni clienti con le nuove Model X.

Se confrontata con il modello precedete, il restyling della Model X ha interessato principalmente gli interni. In ogni caso, sembrano non esserci state particolari novità poiché, alcuni elementi, sono già stati visti sulla Tesla Model S. Non manca, a quanto pare, il nuovo volante yoke inoltre – è inutile sottolineare il fatto che – la Model X risulta essere molto più spaziosa rispetto alla Model S. Quindi, finalmente, i clienti potranno avere tra le mani i loro nuovi SUV elettrici, anche se non è ancora chiaro a che velocità la casa automobilistica statunitense cercherà di smaltire gli ordini. Per questo motivo, molto probabilmente, ci vorrà del tempo prima di vedere la nuova auto del marchio Tesla anche in Italia.

First deliveries of new Model X pic.twitter.com/WfccyUXcFD — Tesla (@Tesla) October 17, 2021

In ogni caso, sembrerebbe che le consegne dei nuovi ordini verranno effettuare per la fine del prossimo anno. Dunque, sarà necessario attendere un bel po’. Per chi non lo sapesse, il SUV Model X restyling è disponibile in due differenti versioni, ossia la Long Range e la Plaid. La Tesla Model X Long Range può garantire una autonomia di 580 km e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Inoltre, è in grado di effettuare uno scatto da da 0 a 100 km/h nell’arco di soli 3,9 secondi.

Mentre la Tesla Model X Plaid è caratterizzata dalla presenza di un powertrain provvisto di 3 motori elettrici con rotori rivestiti in carbonio. Il veicolo in questione, sarebbe in grado di erogare una potenza di ben 1.020 CV (750 kW) grazie al quale è possibile raggiungere i 262 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h, in questo caso, avviene in 2,6 secondi ed è possibile percorrere sino a 547 km. I prezzi, in Italia, partono da 109.990 euro Tesla Model X Long Range e da 119.990 euro per la Model X Plaid, quest’ultima versione è disponibile con 5, 6, 0 7 posti.